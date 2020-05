De granenprijzen gingen samen met de aandelenmarkten onderuit, maar zijn nadien niet meer hersteld. Vooral maïs en soja worden hard getroffen. Beide granen zijn sinds 2009 niet meer zo goedkoop geweest.

Aan de aanbodzijde hebben zowel maïs als soja enkele erg goede oogsten achter de rug. Dit voorjaar zijn de weersomstandigheden in het noordelijke halfrond over het algemeen gunstig. Hogere prijzen zullen dus niet onmiddellijk van de aanbodkant komen. Aan de vraagzijde kregen de granen de afgelopen tijd een aantal flinke tikken te verwerken. Het begon vorig jaar met de aanslepende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. China is onder normale marktomstandigheden een van de belangrijkste afnemers van landbouwgrondstoffen uit de Verenigde Staten. Om de invoertarieven te omzeilen, ging het land zich meer bevoorraden in Zuid-Amerika. Andere afzetmarkten konden de lagere Chinese aankopen niet compenseren. In het lopende oogstjaar ligt de Amerikaanse uitvoer van maïs tot nog toe een derde lager dan een jaar eerder. De aanhoudende en zelfs toenemende spanning tussen beide economische grootmachten maakt dat de handelsstromen op korte termijn niet zullen normaliseren.Daarnaast leed vooral maïs onder de implosie van de olieprijs. In normale omstandigheden gaat 30 procent van de Amerikaanse oogst naar de productie van de biobrandstof ethanol. Maar de vraag naar olie en afgeleide producten is compleet ineengestort. Als neveneffect van de coronamaatregelen is ook de vraag naar maïs als veevoeder sterk gedaald. De meeste vleesverwerkende bedrijven zijn gesloten of werken in een sterk gereduceerde bezetting. De vee- en varkensboeren ontvangen lage prijzen en zijn niet geneigd te investeren in een uitbreiding van de veestapel. Die situatie is in principe maar tijdelijk.Een gespreide investering in granen is mogelijk via de WisdomTree Grains ETF. Die noteert met het tickersymbool OD7Y en de ISIN-code DE000A0KRKF9 op de Duitse beurs Xetra. De onderliggende waarde is de Bloomberg Grains Subindex, die is samengesteld uit verschillende granentermijncontracten. Op 6 mei bestond de index uit 35,5 procent soja, 33,5 procent maïs en 31 procent tarwe. De prijsstructuur van de termijncontracten is relatief vlak en niet te vergelijken met de extreme contangosituatie bij ruwe olie. Bovendien worden termijncontracten op granen niet maandelijks doorgerold, maar slechts vijf keer per jaar. Het is ook mogelijk op de individuele granen in te zetten met de WisdomTree Corn, Soybeans en Wheat.