Maïs, tarwe en soja waren sinds 2013 niet meer zo duur als nu. Eind april staat de subindex van de Bloomberg Agriculture-index meer dan 70 procent hoger dan een jaar eerder. Het gaat vooral de voorbije weken hard. Het voorjaar is een cruciale periode met de start van het plantseizoen in het noordelijk halfrond en de start van het oogstseizoen in het zuidelijk halfrond. De granenmarkten beleven een perfecte storm.Een eerste factor is de aanhoudende droogte in Brazilië. Bijna twee derde van de Safrinha Belt, waar 75 tot 80 procent van alle maïs van het land wordt verbouwd, staat al twee maanden volledig droog. Dat heeft een impact op de kwaliteit van de oogst. De maïsprijs is de voorbije twaalf maanden bijna verdubbeld. In Noord-Amerika en delen van Europa ligt het planten achter op schema door het koude voorjaar. Aan de vraagzijde zijn de exportcijfers van de VS sterk toegenomen. Vooral China neemt weer veel Amerikaans graan af. Dat is het gevolg van afspraken in het kader van hun handelsakkoord. Bovendien bouwt zijn veestapel weer op na de periode van varkenspest. Daarvoor zijn veel granen nodig die als veevoeder dienen.Soja en maïs hebben een erg steile prijscurve. Het het termijncontract voor mei is veel duurder dan de futures met afloopdatum in november en december. Deze situatie wordt backwardation genoemd. Tarwe lijdt minder onder de ongunstige weersomstandigheden omdat er op verschillende plaatsen in de wereld meerdere keren per jaar wordt geoogst.Toch is het voor beleggers zaak om goed bij de les te blijven. Prijspieken zijn op de granenmarkten niet ongewoon, en ze verdwijnen meestal even snel als ze gekomen zijn. In de mijnbouwsector kan tussen exploratie en de start van commerciële productie gemakkelijk tot tien jaar liggen. Dat is helemaal anders in de landbouwindustrie waar boeren de landbouwoppervlakte van seizoen tot seizoen heel flexibel kunnen inzetten. Dat betekent dat schaarste in relatief korte tijd kan omslaan in overschotten. Een ander element is de longpositie van de speculatieve investeerders op de termijnmarkten. Die bevindt zich bij de termijncontracten (futures) op granen al zes maanden aanhoudend in de buurt van recordniveaus. Onlangs heeft de beursuitbater CME de margeverplichtingen opgetrokken. Op bestaande posities (bv. WisdomTree Grains ETF) zouden we dan ook minstens gedeeltelijk winst nemen en wachten op een terugval vooraleer nieuwe aankopen te doen.