De meest directe manier om te anticiperen op een hogere katoenprijs is een investering in termijncontracten met katoen als onderliggende waarde.

De prijs van een pond katoen piekte in 2011 op bijna 2,3 dollar. Nog datzelfde jaar zakte de prijs terug onder de grens van 1 dollar. Na 2011 ging het verder bergaf, met een dieptepunt op 55 dollarcent in maart 2016. Daarna kwam een herstelbeweging op gang die de katoenprijs in het voorjaar van 2018 weer richting 1 dollar deed evolueren. Maar net zoals bij de granen dwarsboomde de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China het herstel. Het conflict beperkt het potentieel van de Verenigde Sta...