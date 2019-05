Door de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China zakte de koperprijs opnieuw onder 6000 dollar per ton.

De prijs van een ton koper piekte vorige zomer nog boven 7000 dollar per ton. De beursmalaise in het najaar leidde tot een flinke correctie naar minder dan 6000 dollar. De correlatie met de aandelenmarkten bleek ook dit jaar erg groot, want in de eerste maanden van 2019 herstelde de koperprijs naar 6500 dollar per ton, het hoogste niveau in negen maanden.

