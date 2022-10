Het Nederlandse bedrijf kan tegen een stootje. We gaan we verder op de ingeslagen weg omhoog.

De koers van het aandeel ASML is de voorbije twaalf maanden met een derde gezakt. Maar het is nog altijd 50 procent duurder dan twee jaar geleden, en bijna 1.000 procent dan tien jaar geleden.

De koers van het aandeel ASML is de voorbije twaalf maanden met een derde gezakt. Maar het is nog altijd 50 procent duurder dan twee jaar geleden, en bijna 1.000 procent dan tien jaar geleden.De rentestijgingen maken investeringen duurder voor alle bedrijven, maar vooral voor fabrikanten van cyclische producten als chips. Dat zijn de voornaamste klanten van ASML. Een hogere rente maakt ook voor klanten van elektrische apparaten een groot verschil. Ook die worden duurder. Bovendien wordt kopen op krediet een stuk duurder.Bovendien is de halfgeleideroorlog tussen de Verenigde Staten en China een nieuwe fase ingegaan. President Joe Biden verbiedt de export naar China van gesofistikeerde apparatuur om geavanceerde halfgeleiders of chips te fabriceren. Dat kan ook ASML parten spelen. Maar het Nederlandse bedrijf kan tegen een stootje. We waren enkele maanden al positief, maar dat was iets te vroeg. Toch gaan we verder op de ingeslagen weg omhoog.Geschreven putSchrijf de put ASML maart 2023 met uitoefenprijs 650,00 euro @ 188 euroWe schreven dit contract in mei al en kregen er een premie van 158,11 euro voor. Wie nu dezelfde put schrijft, ontvangt 188 euro. Die premies zijn verworven, als de koers tot 650 euro of hoger stijgt. Gebeurt dat niet tegen 17 maart 2023, dan worden we de fiere bezitter van dit kwaliteitsaandeel tegen 462 euro. Op de beurs kost het nu meer.Gekochte callKoop de call ASML juni 2023 met uitoefenprijs 600,00 euro @ 16,87 euroWie begin dit jaar de call december met uitoefenprijs 600,00 euro kocht, kan dat contract doorrollen naar dit langer lopende exemplaar. Het is nog ongeveer 2,50 euro waard. We gaan ervan uit dat de koers van ASML weer naar 600 euro kan stijgen, als de rust snel terugkeert op de beurs. Er ligt wel een weerstand op 575 euro. Begin dit jaar kostte het aandeel nog 660 euro. Tegen die koers zou de intrinsieke waarde van dit contract 60 euro bedragen. Dat is bijna viermaal de inzet. Het zou het verlies op de call december 600 goedmaken. In november vorig jaar is zelfs een top van 777 euro bereikt. Tel uit uw winst.