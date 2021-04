Wij gaan niet mee in de negatieve berichtgeving over Euronav. Wij zien in het aandeel een geweldige achterblijver op beurs.

Het eerste halfjaar 2020 boekte Euronav ronduit schitterende resultaten. Zowel in het eerste als in het tweede kwartaal werd meer dan 200 miljoen dollar nettowinst gemaakt. Het bedrijf maakte gebruik van die sterke resultaten om het inkoopprogramma voor eigen aandelen uit te breiden en een kwartaaldividend van 47 dollarcent per aandeel uit te keren. De aandelenkoers was even in goeden doen. Eind april 2020 kostte een aandeel bijna 11 euro.Maar daarna was het feest voorbij. De voorbije maanden zijn de tankertarieven nog verder onder druk blijven staan. Toch is de aandelenkoers tussen december vorig jaar en eind maart van dit jaar met meer dan 10 procent gestegen. Beleggers hadden dus beterschap verwacht. De introductie van enkele vaccins had die hoop gevoed. Maar al snel bleek dat er in vele landen weinig haast gemaakt werd om massaal in te enten. Veel beleggers haakten teleurgesteld af. Sinds april vorig jaar is de aandelenkoers van het aandeel Euronav alweer met 30 procent gezakt. Enkele negatieve beursadviezen zullen daar wel een rol in gespeeld hebben.Wij gaan niet mee in die negatieve berichtgeving over dit aandeel. Euronav kreeg de weinig benijdenswaardige titel van meest geshorte aandeel van Euronext Brussel. Wij zien in het aandeel een geweldige achterblijver op beurs. Zoals de zaken er nu uitzien, is de kans groot dat de scheepstarieven de komende maanden fors zullen stijgen. Als die beweging zich in gang zet, dan kan de beurskoers snel sterk stijgen.En er is voldoende haussepotentieel. Midden 2015 bedroeg de aandelenkoers 15 euro. Dat is het dubbele van vandaag. We verwachten niet direct koersen van dat niveau, maar een stuk hoger dan vandaag moet best mogelijk zijn.Schrijf put Euronav december met uitoefenprijs 8,50 euro @ 1,90 euroAls u dit contract schrijft, speelt de tijd in uw voordeel. Tegen eind dit jaar wordt min of meer een keerpunt verwacht in het huidige overaanbod van tankers. Dan kan de koers de weg naar boven terugvinden. Rond de uitoefenprijs van 8,50 euro wacht een weerstand. Als die het begeeft, ligt de weg open richting 11 euro. Dat is meer dan voldoende voor de schrijver van dit contract, want in dat geval zal deze put waardeloos aflopen en blijft de premie van 1,90 euro van u. Mocht het sentiment tegen eind dit jaar niet opgeklaard zijn, dan moet u misschien de aandelen kopen. U betaalt dan 6,60 euro per aandeel. Dat is een stuk minder dan wat u vandaag op de beurs zou betalen.