De prijs van een troy ounce zilver koerste vorige week van 25 naar 30 dollar, het hoogste niveau sinds 2013. Dat is niet uitzonderlijk, want in 2020 telden we drie rally's waarbij de zilverprijs met meer dan een kwart steeg. Wat deze klim opmerkelijk maakte, was de aanleiding. Op het WallStreetBets-forum op Reddit werd opgeroepen massaal posities in zilver te kopen. Men hoopte op een scenario zoals in de periode 1979-1980 toen de gebroeders Hunt door massaal zilver te kopen de prijs naar een recordhoogte stuwden.Volgens de anonieme aanstokers hielden grootbanken en hedgefunds massaal shortposities aan op de zilvermarkt. Met de gecombineerde kracht van retailbeleggers en alle anderen die op de kar sprongen, zouden die posities moeten worden omgedraaid met een forse stijging van de zilverprijs tot gevolg. Het opzet leek aanvankelijk te slagen, al was het effect veel minder groot dan gehoopt.Ten eerste is de omvang van de globale zilvermarkt een 1000 keer groter dan de beurswaarde van GameStop voor de opmars van het aandeel begon. De meeste retailbeleggers zijn niet actief op de futuresmarkten, waar de prijsvorming voor zilver plaatsvindt. Ze kunnen bijgevolg niets anders doen dan mijnaandelen achterna te hollen of trackers te kopen en de prijs ervan tot boven de intrinsieke waarde op te jagen. Bovendien is er ook weinig aan van de vermeende ongedekte shortpositie. De partijen die short zitten op zilver zijn de producenten en de handelaren. Dat is normaal, want zij bezitten het fysieke product en moeten zich indekken tegen een prijsdaling met een shortpositie op de termijnmarkten. De ironie van het verhaal is dat uitgerekend de hedgefunds, die een longpositie aanhouden, het meest hebben geprofiteerd van de opstoot in zilver.Fundamenteel en los van alle speculatie blijven de vooruitzichten voor zilver onverminderd goed. Zowel de investeringsvraag als de industriële vraag naar het edelmetaal neemt toe, terwijl de primaire zilvermarkt (aanbod uit mijnproductie min fysieke vraag) al enkele jaren in een deficit is. De gecombineerde positie van alle fysieke trackers die in zilver investeren, is opgelopen naar een recordniveau van bijna 30000 ton. Zilver profiteert als uitstekende elektrische geleider ook van een aantrekkende vraag voor industriële toepassingen. Het edelmetaal kan een grote rol spelen in de groei van de groene economie, waarbij de komende tijd wereldwijd fors zal worden geïnvesteerd in projecten voor elektrificatie en hernieuwbare energie.