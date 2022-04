Biotalys werd in 2013 opgericht als een afsplitsing van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB). Het bedrijf ontwikkelt met het Agrobody Foundry Technologieplatform biologische gewasbeschermingsmiddelen op basis van eiwitten die afgeleid zijn van antilichamen van lama's. Het doel is de afhankelijkheid van chemische pesticiden en de bijbehorende residuen in de oogsten te verminderen.

Biotalys werd in 2013 opgericht als een afsplitsing van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB). Het bedrijf ontwikkelt met het Agrobody Foundry Technologieplatform biologische gewasbeschermingsmiddelen op basis van eiwitten die afgeleid zijn van antilichamen van lama's. Het doel is de afhankelijkheid van chemische pesticiden en de bijbehorende residuen in de oogsten te verminderen. Het bedrijf haalde in juli 2021 met zijn beursgang op Euronext Brussel 52,8 miljoen euro bruto op met de uitgifte van 7,05 miljoen aandelen tegen 7,5 euro (voorziene vork van 7,5 à 8,5 euro). Onder de aandeelhouders vinden we onder meer Gimv (13,97%), Sofinnova (13,7%) en Ackermans & van Haaren (13,02%). Het verst gevorderde product is Evoca, een biofungicide die helpt aardbeien, druiven en ander fruit en groenten te beschermen tegen botrytis en echte meeldauw. In december 2020 diende het bedrijf een goedkeuringsaanvraag in bij het Environmental Protection Agency (EPA) in de Verenigde Staten. Een beslissing wordt in de tweede jaarhelft verwacht. De goedkeuringsaanvraag in Europa, ingediend in maart 2021 bij de Europese authoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en het college voor toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb), is toegelaten voor nazicht. De pijplijn bevat naast Evoca nog biofungiciden, bio-insecticiden en biobactericiden, in verschillende fasen van ontwikkeling. Sinds de beursgang zijn stappen ondernomen. In oktober kondigde Biotalys een meerjarige financiering voor 5,1 miljoen euro aan door de Bill & Melinda Gates Foundation voor het onderzoek naar nieuwe biologische schimmelwerende producten specifiek voor de kleinschalige landbouw. Tegen 2025 zou een proof-of-concept tegen de bladvlekkenziekte klaar moeten zijn voor ogenbonen, een vaak geteelde vrucht in voornamelijk Afrika. In december volgde een strategische samenwerking met Biobest, een wereldleider in de verdeling van biologische gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw. Na de mogelijke goedkeuring later dit jaar wordt Biobest de exclusieve verdeler van Evoca in de Verenigde Staten. Het gaat wel nog maar om beperkte testprogramma's in een aantal staten. In januari kondigde het bedrijf aan dat het het productierendement van het actieve ingrediënt van Evoca met 500 procent heeft verbeterd. Dat biedt perspectieven om de volgende generatie Evoca op een commerciële en prijscompetitieve schaal te produceren tegen 2026. Daaraan zal het bedrijf vanaf nu prioriteit geven. De kaspositie bedroeg eind vorig jaar 56,1 miljoen euro, waarvan dit jaar 27 à 29 miljoen euro zal worden aangewend. Biotalys is een beloftevolle nieuwkomer, die we de komende maanden van nabij zullen beginnen opvolgen. De verwachte eerste goedkeuring in de Verenigde Staten in de tweede jaarhelft is uiteraard belangrijk, maar de weg naar significante inkomsten is nog lang. Het aandeel past daarom in een gespreide portefeuille met een horizon van minstens vijf jaar. Koopwaardig voor de lange termijn (rating 1C).