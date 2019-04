De olie- en oliedienstenaandelen stellen teleur, omdat hun winsten veel minder zijn hersteld dan verwacht. Maar iedereen houdt zich op de vlakte om nog voorspellingen te doen over de olieprijs.

De olieprijs kwam de jongste jaren regelmatig in het nieuws. De eerste keer gebeurde dat in 2015, omdat de prijs bijna elke dag een nieuwe bodem raakte. Tussen het najaar van 2014 en begin 2016 maakte de olieprijs een duik van 115 naar 28 dollar per vat Brent-Noordzeeolie. Sindsdien herstelde de olieprijs, met enige volatiliteit, maar de recente overname van Anadarko Petroleum door Chevron illustreert nog maar eens dat het niet meer dezelfde tijden zijn voor de oliesector dan voor de grote klap van de olieprijs. Dan valt de koersreactie bij de grote oliemaatschappijen nog mee, geholpen door de hoge dividendrendementen. Veel erger is de situatie voor de oliedienstenspelers, waarvan de koersen nog altijd bijzonder ver onder hun historische piek staan.

...