Beleggers die willen inspelen op een breed herstel van de banksector doen dat bij voorkeur op een gespreide manier via de Stoxx 600 Europe Banks-index.

In de analyse van de week kunt u de motivatie lezen om het advies op de Europese banksector te verhogen. Tot de Stoxx Europe 600 Banks-index behoren momenteel de aandelen van 45 banken met hoofdzetel in Europa. De index wordt vier keer per jaar opnieuw gewogen. Opmerkelijk is het hoge gewicht van banken uit het Verenigd Koninkrijk in de index. Met aandelen van mondiaal actieve grootbanken als HSBC, Lloyds, Barclays, Standard Chartered en Royal Bank of Scotland is het Verenigd Konink...