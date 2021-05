De toekomst ziet er rooskleurig uit voor bpost. We gaan voluit à la hausse op het aandeel.

De koers van bpost veerde op na de aankondiging van de kwartaalcijfers. De sterke resultaten geven aan dat het postbedrijf ook zonder topman of -vrouw goed kan presteren. Het mikt op minstens 310 miljoen euro bedrijfswinst in 2021. Dat is veel beter dan verwacht. De goede resultaten doen het zwakke vierde kwartaal van 2020 al wat vergeten. Toen was bpost vrijwel het enige postbedrijf van West-Europa dat het niet goed had gedaan. Nu zou de pakjesverdeling beter onder de knie zijn. Zelfs voor de ongelukkige investering in het Amerikaanse Radial zou het er beter uitzien. Kortom, de toekomst ziet er rooskleurig uit voor bpost. We gaan daarom voluit à la hausse op het aandeel. Geschreven putSchrijf de put bpost september met uitoefenprijs 11,00 euro @ 1,25 euroMidden maart schreven we de put juni met uitoefenprijs 9 euro en we ontvingen er 1,15 euro voor. Dat contract is nu nog 0,10 euro waard. Behoudens ongelukken, halen we dus de maximale winst binnen. We kunnen die stunt overdoen met een geschreven put september met uitoefenprijs 11 euro. Die brengt 1,25 euro op. De premie blijft uw eigendom, als de koers blijft bewegen rond 11 euro. Zakt de koers in elkaar, dan moet u de aandelen misschien kopen. U betaalt dan 9,75 euro (11 - 1,25). Dat is een faire prijs.Gekochte callKoop de call bpost september met uitoefenprijs 11,00 euro @ 0,48 euroWie liever geen geschreven positie inneemt, kan kijken naar deze call met uitoefenprijs 11 euro. Op 10,45 euro wacht een stevige weerstand, als de koersstijging aanhoudt. Maar als die het begeeft, kan het snel richting 14 euro gaan. Dan is onze call minstens 3 euro waard. Dat is zes keer de inzet. Onmogelijk is dat niet. In maart 2018 kostte ditzelfde aandeel 27 euro. Het kan weer in die richting gaan. Het dividendrendement wordt nu geschat op ongeveer 4,5 procent. Dat hoort bij de hoogste in de markt. De koers-winstverhouding bedraagt nog altijd minder dan 10. Dat is niet overdreven.