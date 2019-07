Herstelkansen voor Gilead Sciences

Als de koers van Gilead Sciences onder 70 dollar zakt, laat dat heel wat potentieel. We gaan à la hausse via een geschreven put of via een gekochte call.

Gilead Sciences

Als de koers van Gilead Sciences onder 70 dollar zakt, laat dat heel wat potentieel. De langetermijngrafiek toont dat het aandeel al enige tijd aan het uitbodemen is. Gilead Sciences is de partner van Galapagos in de ontwikkeling en de commercialisering van de ontstekingsremmer filgotinib. Het nieuws dat het goedkeuringsdossier nog dit jaar bij de FDA wordt ingediend, zond het Galapagos-aandeel naar een nieuwe recordkoers. Maar dat is ook goed nieuws voor Gilead.

