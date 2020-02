Royal Dutch Shell biedt mogelijkheden voor de optiebelegger. We benaderen het aandeel enerzijds met een gekochte call en anderzijds met een geschreven putoptie.

De eerste maand van het jaar is nog geen succes geweest voor de aandeelhouders van Royal Dutch Shell. Begin januari steeg de koers nog even naar 27,39 euro, maar daarna tuimelde hij naar 23 euro. Na de publicatie van de cijfers over het vierde kwartaal reageerde de beurs teleurgesteld. De winst daalde sterker dan verwacht, en het bedrijf schroeft het tempo van de aandeleninkopen terug. CEO Ben van Beurden was niet ontevreden over de kasstroom die Shell afgelopen jaar realiseerde in uitdagende macro-economische omstandigheden en bij lagere olie- en gasprijzen. Deskundigen konden zich vinden in zijn uitleg. Ze menen dat de koersdaling veeleer te maken heeft met het verminderen van het inkoopprogramma van eigen aandelen van 2,5 miljard dollar naar 1 miljard dollar. Intussen noteert het aandeel met een brutodividendrendement van 7 procent. Dat moet toch kopers kunnen lokken. We benaderen het aandeel enerzijds met een gekochte call en anderzijds met een geschreven putoptie. Laten we beginnen met de aankoop van een calloptie.Koop de call september RoyalDutchShell met uitoefenprijs 25 euro @ 0,42 euroWe hadden eind vorig jaar al een call gekocht met uitoefenprijs 24 euro tegen 0,65 euro. Vandaag is die vrijwel waardeloos. Maar we hebben nog even tijd. Het contract loopt af op 20 maart. Bij het minste koersherstel verwachten we ook een heropflakkering van de optiepremie. Dat moet mogelijk zijn. De koers noteerde in juli nog hoger dan 29 euro. Als het aandeel weer dat niveau haalt, zal dat contract op zijn minst 5 euro waard zijn, of 7 keer meer dan onze investering. Nieuwkomers kunnen naar de call september kijken, met uitoefenprijs 25 euro. Dat contract kost slechts 42 euro (0,42 x100). Het opwaartse potentieel is dus groot. Bij een aandelenkoers van 29 euro bedraagt de premie tenminste 4 euro. De keerzijde van de medaille bij dit contract is het mogelijke verlies. Dat kan heel onze investering zijn, als de aandelenkoers niet boven 25 euro uitkomt.Schrijf de put juni RoyalDutchShell met uitoefenprijs 25 euro @ 2,15 euroMet dat contract hebben we de plicht aandelen Royal Dutch Shell te kopen tegen 25 euro, als de koper van de put dat wenst. We betalen iets meer dan de huidige koers, maar we krijgen dan ook 215 euro (2,15 x 100) om die plicht op ons te nemen. Dat is dus slechts 22,85 euro per aandeel. We zullen dat echter pas moeten doen als de koers niet standhoudt. Dat zou ons verbazen. Maar een verstandige belegger houdt wel rekening met die mogelijkheid. Als dat gebeurt, en de koers zakt nog meer, dan kunnen we overwegen calls te schrijven. Maar dat zien we dan nog wel. Stijgt de koers tegen midden juni tot boven 25 euro, dan hebben we de premie op zak, want het contract zal dan waardeloos aflopen.