Na het verdwijnen van de onzekerheid over de brexit spurtte het Britse pond naar zijn hoogste peil in drie jaar.

Terugblik op 2019

Het hele jaar 2019 sleepte de Britse economie en het pond de onzekerheid rond de brexit met zich mee. Het is daarom niet onlogisch dat de economische groei verder is afgenomen in 2019. De Bank of England mikt toch nog op een groei in de buurt van 1 procent voor 2020 als een brexit zonder akkoord kan worden afgewend. De inflatie in Groot-Brittannië bedraagt s...