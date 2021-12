De Britse centrale bank vreest dat de inflatie nog verder zal stijgen als er geen drastische maatregelen worden genomen.

Terugblik op 2021

Het Britse pond werd in 2021 bijna 6 procent duurder tegenover de euro. Het is een opsteker na het zwakke jaar 2020. Ten opzichte van de Amerikaanse dollar werd het pond echter 2 procent goedkoper. Dat is enerzijds positief voor de export naar de Verenigde Staten, omdat uitgevoerde producten uit het Verenigd Koninkrijk goedkoper worden voor Amerikanen. Anderzijds wordt de import duurder en dat geeft extra druk op de inflatie, die gestegen is tot het hoogste niveau in tien jaar: ongeveer 4 procent. De Bank of England was geruime tijd geneigd de rente te verhogen, maar deed niets en hield de basisrente op 0,1 procent. Toen niemand nog een wijziging verwachtte, verhoogde de centrale bank haar basisrente toch midden december van 0,1 naar 0,25 procent.De Britse centrale bank vreest dat de inflatie nog verder zal stijgen als er geen drastische maatregelen worden genomen. De rente moet dus nog meer stijgen, maar de economische groei dreigt daardoor af te nemen. Als het veiligstellen van het bedrijfsleven prioriteit krijgt, dan kan en mag de rente in 2022 niet veel stijgen. Voor 2022 wordt op een groei gerekend van 5 procent. Eerder werd gesproken over 6 procent. De Britse economie kampt met de wereldwijde leveringsproblemen. De inflatie kan over enkele maanden stijgen naar 5 procent, zeker als de energieprijzen blijven stijgen.Volgens de Bank Of England kan de rente 'over de komende maanden' lichtjes worden verhoogd, om zo de oplopende inflatie tegen te gaan. Het is best mogelijk dat, mede door een rentestijging, het Britse pond steun ondervindt en weer richting 0,70 pond voor een euro evolueert. Dat zou neerkomen op een zwakke stijging tegenover de 0,75 pond die de Britten vandaag betalen voor een euro. Maar veel meer zit er voorlopig wellicht niet in voor het pond.