We lopen vooruit op nog meer negatieve berichten over de vliegtuigbouwer.

Boeing kampt met een van de ergste problemen voor een vliegtuigbouwer, het neerstorten van zijn nieuwste toestel, de 737 Max. Er kwamen zelfs twee van die toestellen naar beneden met 346 doden als gevolg. Alsof dat nog niet genoeg was, crashte een paar weken geleden nog een Boeing in Iran. Tragisch, maar gelukkig voor Boeing was de oorzaak niet een technisch defect aan het toestel. De Iraniërs hadden per ongeluk het toestel neergehaald omdat ze dachten dat het een Amerikaans projectiel was. De topman van Boeing, Dennis Muilenburg, stapte op omdat hij de problemen met de 737 Max niet onder controle kreeg. De aanhoudend negatieve berichten doen pijn.Rekening houdend met al het onheil waarmee Boeing werd geconfronteerd, hield het aandeel nog relatief goed stand. De markt hield er rekening mee dat de vliegtuigbouwer ook die problemen wel te boven zou komen. Maar stilaan begint zich twijfel in de gemoederen te nestelen. Mocht de komende dagen nog meer negatieve berichtgeving opduiken, dan zou de veer weleens gebroken kunnen zijn, met serieus lagere koersen tot gevolg. We lopen daarop vooruit met een geschreven call, voor wie nog aandelen Boeing bezit, en een gekochte put voor andere optieliefhebbers.Schrijf de call mei Boeing met uitoefenprijs 315 dollar @ 31,45 dollarDe aandelenkoers van Boeing is erg volatiel. Daardoor zijn de premies relatief hoog. Met deze geschreven call proberen we daarvan te profiteren. De premie die we opstrijken bedraagt liefst 10 procent op de uitoefenprijs van 315 dollar. Mocht de beurs er toch anders over beslissen en de aandelenkoers stijgt, dan moeten we misschien de aandelen verkopen. We ontvangen dan 315 dollar per aandeel. Verhoogd met de ontvangen premie, incasseren we 346,45 dollar. Hou er rekening mee dat de contractgrootte 100 is. Per geschreven contract bezit u dus het best ten minste 100 aandelen Boeing. Wie geen aandelen Boeing bezit, kan à la baisse gaan door het aankopen van een put.Koop de put juni Boeing met uitoefenprijs 290 dollar @ 9,80 dollarMet deze gekochte put hanteren we een agressieve tactiek. De uitoefenprijs ligt beduidend lager dan de huidige beurskoers. Dat is ook de reden waarom deze put minder dan 10 dollar per stuk kost. We kopen tijd tot 19 juni om een forse koersdaling af te wachten. Hoe meer de aandelenkoers van Boeing zakt, hoe groter de winst. Het maximale verlies is de prijs van de gekochte put.