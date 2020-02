Netflix heeft zijn doelstelling voor de groei van het aantal abonnees in de Verenigde Staten niet gehaald. Als belangrijkste reden haalt het de toenemende binnenlandse concurrentie aan. In het buitenland gaat het beter. Dat blijkt uit de recente kwartaalcijfers.

De streamingdienst kreeg er in het vierde kwartaal 423.000 abonnees bij in de VS, terwijl het bedrijf in oktober nog een toename van 600.000 Amerikaanse klanten voorspeld had. Netflix ondervindt almaar meer concurrentie van rivalen die vergelijkbare diensten aanbieden. Naast Amazon Prime en Hulu, de nummers twee en drie, werden vorig najaar ook Apple en Disney actief op de streamingmarkt. Het zijn niet te onderschatten concurrenten.

...

De streamingdienst kreeg er in het vierde kwartaal 423.000 abonnees bij in de VS, terwijl het bedrijf in oktober nog een toename van 600.000 Amerikaanse klanten voorspeld had. Netflix ondervindt almaar meer concurrentie van rivalen die vergelijkbare diensten aanbieden. Naast Amazon Prime en Hulu, de nummers twee en drie, werden vorig najaar ook Apple en Disney actief op de streamingmarkt. Het zijn niet te onderschatten concurrenten. In de rest van de wereld kwamen er voor Netflix 8,3 miljoen abonnees bij, terwijl het bedrijf daar niet meer dan 7 miljoen had verwacht. Nochtans gaan de grote concurrenten ook daar op zoek naar klanten.De business waarin Netflix en zijn concullega's actief zijn, kost gigantisch veel geld. En de komst van machtige concurrenten op de markt maakt het Netflix niet gemakkelijker. Ze wedijveren om steeds betere, spectaculairder en vooral duurdere producties. InsideBeleggen vraagt zich niet als enige af of en hoe Netflix telkens weer de noodzakelijke miljarden dollar op tafel zal kunnen leggen. We geven de raad à la baisse te gaan op de aandelen. Wie de aandelen bezit, kan een call schrijven.Schrijf de call Netflix maart 2020 met uitoefenprijs 330 dollar @ 25,00 dollarHoud er rekening mee dat, ondanks de hoge prijs voor dit aandeel, de contractgrootte toch 100 is. Per contract haalt u dus 2500 dollar binnen. Mocht u aangewezen worden, moet u dus ook 100 aandelen per geschreven contract leveren. Dat zal maar gebeuren als de koers van het aandeel Netflix tegen 20 maart hoger is dan 330 dollar. Maar aangezien we menen dat de koers eerder zal zakken dan stijgen, achten we de kans daarop niet groot. Een voorzichtige belegger houdt er echter steeds rekening mee dat de beurs soms iets anders in petto heeft dan we voor ogen hebben.Koop de put Netflix april 2020 met uitoefenprijs 325 dollar @ 14,40 dollarDit is een relatief agressieve baissestrategie voor wie geen aandelen Netflix bezit. U betaalt 1440 dollar per contract (100 x 14,40), maar u hebt tot 17 april tijd om een koersdaling af te wachten. Bij een neerwaartse beweging wacht pas rond 293 dollar steun. Mocht de koers zakken tot dat niveau, dan is onze put tenminste 32 dollar waard.