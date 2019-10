Het einde van de ellende bij Boskalis

Danny Reweghs Directeur strategie Inside Beleggen

Is de ellende bijna voorbij voor het aandeel Boskalis? Wij denken van wel. En er zijn er nog die dat denken. Een Nederlandse grootbank verhoogde onlangs het koersdoel tot 26,25 euro. Dat is ongeveer de koers van eind vorig jaar. Sindsdien ging het vrijwel onafgebroken bergaf tot het dieptepunt rond 17 euro op 15 augustus. Het is nauwelijks te geloven dat het aandeel begin 2015 bijna 50 euro heeft gekost. Vandaag is het aandeel tegen één keer de boekwaarde te koop, en dat is wel erg goedkoop.

We concretiseren ons vertrouwen in een betere periode voor Boskalis de komende maanden en gaan daarom 'long' met een gekochte call.

...

