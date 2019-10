Het herstelpotentieel van Kraft Heinz

Danny Reweghs Directeur strategie Inside Beleggen

Het voedingsbedrijf moet vroeg of laat aanknopen met hogere koersen. We gaan daarom à la hausse met een geschreven put of een gekochte call.

Kraft Heinz Company heeft een slecht eerste halfjaar achter de rug. De omzet bedroeg 12,4 miljard dollar. Dit is 4,8 procent minder dan een jaar eerder. De aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda) daalde met 19,3 procent tot 3,0 miljard dollar en de aangepaste winst per aandeel daalde in het eerste halfjaar met 23,8 procent van (1,89 dollar tot 1,44 dollar). Voorts meldde Kraft Heinz een afschrijving ter waarde van 1,2 miljard dollar voor onder meer Brazil...

