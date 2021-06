Proximus is verplicht veel en dure investeringen te doen, maar die zullen vanaf volgend jaar renderen.

De aandelenkoers van Proximus is de voorbije twaalf maanden gezakt van 20,81 naar 17,15 euro. Dat is een verlies van 18 procent. Eind september en eind oktober bereikte de koers zelfs dieptepunten van 15 euro. We schreven hier enkele maanden geleden dat de koers van het aandeel Proximus hoogtes en laagtes kent, maar vooral dat laatste. In februari 2015 betaalden hoopvolle beleggers nog 35 euro voor datzelfde aandeel.

Proximus is verplicht vele en dure investeringen te doen om de snel wijzigende technologie bij te benen. De schuldgraad is al hoog. Het dividend moest naar beneden, van 1,5 naar 1,2 euro per aandeel. Maar na regen wacht weer zonneschijn. De investeringen van vandaag zullen vanaf volgend jaar renderen. Het dividend blijft dit en volgend jaar behouden. Tegen de huidige koers bedraagt het rendement weer 7 procent. Met een koers-winstverhouding van 11 is het aandeel Proximus goedkoper dan dat van de sectorgenoten. We positioneren ons dan ook à la hausse.De put september met uitoefenprijs 18 euro die we enkele maanden geleden schreven, bracht 2,75 euro op. Vandaag is dat contract nog slechts 1,5 euro waard. Laat de winst rustig verder oplopen. Nieuwkomers kunnen een langerlopende put schrijven.Schrijf de put Proximus december met uitoefenprijs 20,00 euro @ 3,50 euroGeschreven puts brengen nog altijd veel geld op. Als de aandelenkoers stijgt, dan zal de premie (350 euro of 100 x 3,50) van ons blijven. Mocht het toch weer lager gaan, dan moeten we misschien aandelen kopen tegen 16,50 euro (20 - 3,50). Wie wat meer risico durft te nemen, kan calls kopen.Koop de call Proximus maart 2022 met uitoefenprijs 20,00 euro @ 0,40 euroMet minder dan een halve euro per contract (x 100) zetten we in op hogere koersen. Dit contract krijgt intrinsieke waarde als de aandelenkoers minstens 15 procent stijgt. Er wacht nog altijd een weerstand rond 18 euro, maar als die sneuvelt dan ligt de weg tot 22 euro open. Daarna wacht weer weerstand op 25 euro. Mocht de koers in die richting evolueren, dan is dit contract zeker 5 euro waard. Als het mis gaat, dan ligt er al steun op 16 euro. Gezien de enge markt is het wel noodzakelijk strikte koerslimieten vast te leggen en te respecteren.