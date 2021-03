Het rommelt langs alle kanten bij het postbedrijf. Daar kan de optiebelegger op inspelen.

Enkele jaren geleden geleden moest de veel geplaagde topman van bpost, Koen Van Gerven, de handdoek in de ring gooien. Hij ambieerde geen tweede ambtstermijn voor "het brandend platform", zoals hij bpost ooit noemde. Bpost ging op zoek naar een nieuwe baas en vond Jean-Paul Van Avermaet. Hij was haast vanaf dag één omstreden. Vorige zomer raakte bekend dat hij als vroegere topman van het beveiligingsbedrijf G4S in België mogelijk betrokken was bij illegale prijsafspraken. De raad van bestuur behield het ve...

Enkele jaren geleden geleden moest de veel geplaagde topman van bpost, Koen Van Gerven, de handdoek in de ring gooien. Hij ambieerde geen tweede ambtstermijn voor "het brandend platform", zoals hij bpost ooit noemde. Bpost ging op zoek naar een nieuwe baas en vond Jean-Paul Van Avermaet. Hij was haast vanaf dag één omstreden. Vorige zomer raakte bekend dat hij als vroegere topman van het beveiligingsbedrijf G4S in België mogelijk betrokken was bij illegale prijsafspraken. De raad van bestuur behield het vertrouwen in Van Avermaet zolang de topmanager niet officieel in verdenking werd gesteld. Ook federaal minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter herhaalde dat ze weigerde te interveniëren. Maar nauwelijks een jaar na zijn aantreden, werd ook Van Avermaet de laan uitgestuurd.De tegenvallende jaarresultaten 2020 waren de druppel voor het zitje van Van Avermaet als CEO. Bpost werd lang geprezen als dividendaandeel. Op een bepaald moment bedroeg het dividendrendement zelfs 10 procent. Dat zou in normale omstandigheden zeker een steun onder de koers hebben gelegd. Maar zo'n dividend was onhoudbaar. Daarvoor stond de winstgevendheid van de groep te veel onder druk. Het aandeel is niet duur tegen 8 keer de geschatte winst. Normaal zijn dat argumenten om een stijgende beurskoers te voorspellen. Maar bpost verkeert niet in een normale situatie.Het rommelt langs alle kanten bij bpost. De vakbonden voelen zich beledigd. De gepolitiseerde top van het bedrijf kibbelt en lijkt niet in staat de verouderde structuren om te vormen tot een modern postbedrijf. Een snel koersherstel is niet erg waarschijnlijk. Dat is niet erg voor de optiebelegger, als die zich positioneert aan de schrijverszijde.Schrijf de put bpost juni met uitoefenprijs 9,00 euro @ 1,15 euroEr is niet zoveel keuze in putopties op dit aandeel. Wie er niet mee inzit het aandeel aan te kopen tegen 7,85 euro (9-1,15) kan dit contract schrijven. De premie van 115 euro (100 x 1,15) is mooi meegenomen. Die blijft uw eigendom als de koers blijft schommelen rond 9 euro of wat gaat stijgen. Dat is niet onmogelijk mocht de regering snel een wit konijn uit haar hoed toveren voor de functie van CEO. Die kans bestaat, maar is niet erg groot omdat eerder zal worden gezocht naar een politiek consensusfiguur dan naar een onbesproken en bekwame topman. Dat kan even duren. Bovendien is er weinig animo in de regering om het het salarisplafond aan te passen. Wie gaat zich in dit wespennest begeven? We kunnen afwachten, want de tijd speelt in ons voordeel als optieschrijver.