De prijs van een vat ruwe olie is tussen begin juni en eind september met ongeveer een derde gedaald. De voornaamste oorzaak is de toenemende recessievrees. Andere redenen zijn de dure dollar, die een lager olieverbruik in de hand werkt, en de oplopende rente, die speculatie met geleend geld duurder maakt.In de aanloop naar de vergadering van het oliekartel OPEC+ op 5 oktober waren de olieprijzen al wat opgelopen, in anticipatie op een productieverlaging. Het kartel, aangevoerd door Saudi-Arabië en Rusland, verlaagde in september al de productiequota met 100.000 vaten per dag. Nu bedraagt de geplande verlaging 2 miljoen vaten, de grootste daling sinds april 2020 en ver boven de verwachte 500.000 tot 1 miljoen. Het kartel geeft zo een duidelijk signaal dat het hogere prijzen verkiest boven stabiliteit op de internationale oliemarkten. Die stabiliteit is officieel nochtans het mandaat van de OPEC+, maar daar valt in de praktijk weinig van te merken, als de prijzen de voor hen verkeerde richting uitgaan. Een kanttekening is wel dat de kartelleden al een paar maanden veel minder dan hun quota toelaten. In augustus bedroeg het verschil zelfs 3,58 miljoen vaten per dag. In de praktijk zal de effectieve impact op de fysieke markt minder dan de helft bedragen. Tegelijk werken lagere productiequota in beide richtingen, want minder olie oppompen betekent dat de reservecapaciteit toeneemt.Dat neemt niet weg dat een bijkomende verkrapping aan de aanbodzijde voor de consument niet gunstig is. Begin december gaan nieuwe sancties tegen Rusland in, die de uitvoer van ruwe olie en de prijszetting treffen. Het effect valt af te wachten, want Rusland verkoopt nu olie tegen een flinke korting aan onder meer China en India. Dat gaat ten koste van het marktaandeel van de Arabische landen. Die situatie kan niet lang blijven duren. Aan de vraagzijde wordt een stijging van de Chinese olieconsumptie verwacht.Inspelen op een hogere olieprijs kan met de WisdomTree Brent Crude Oil (ISIN-code JE00B78CGV99). Die noteert op Euronext Parijs met ticker BRNT en op de Duitse Xetra met ticker 00EV. Een alternatief is de WisdomTree WTI Crude Oil (ISIN-code GB00B15KXV33) met tickersymbool CRUDP op Euronext Parijs of 0D7F op Xetra.