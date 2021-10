We zijn niet blind voor de betere resultaten en de gunstige verwachtingen voor dit aandeel en gaan à la hausse.

De koers van het aandeel Kraft Heinz is in twaalf maanden gestegen met 18 procent. Vooral begin dit jaar ging het hard. Van 32 dollar op 14 januari ging het gezwind tot net geen 45 dollar eind mei. Dan was de fut eruit. Maar de sauzenmaker heeft zich relatief goed hersteld van de wereldwijde dip op de aandelenbeurzen. CEO Miguel Patricio verwacht op basis van de recente cijfers dat 2021 beter zal meevallen dan gedacht. De crisis heeft ook dit bedrijf pijn gedaan, maar de topman heeft er vertrouwen in dat het sterker uit de crisis zal komen. Ook Inside Beleggen is niet blind voor de betere resultaten en de gunstige verwachtingen. We stellen daarom voor nog eens à la hausse te gaan op het aandeel. Dat kan op drie manieren. De meest vanzelfsprekende wijze bestaat erin de stukken zelf te kopen, zoals het ook in de aandelenanalyse wordt voorgesteld. Maar we kunnen ook op de optiemarkt kijken. Een optiebelegger kan vooruitlopen op hogere aandelenkoersen door een calloptie te kopen. Dat vergt een beperkte investering. Een andere, defensievere strategie bestaat uit het schrijven van een putoptie.Koop de call Kraft Heinz januari 2022 met uitoefenprijs 40,00 dollar @ 0,70 dollarDit contract is niet duur en het is slechts 6 procent out of the money (uitoefenprijs hoger dan de beurskoers). De aandelenkoers zal dus 2,5 dollar moeten stijgen vooraleer we op deze call winst beginnen te maken. Technische analyse wijst aan dat de eerste weerstand rond de huidige koers op 37,5 dollar ligt. Daar kan een stijging dus wat stokken. Maar daarboven ligt de weg open richting 45 dollar. In dat geval zal deze calloptie meer waard zijn dan 5 dollar. Een hoger risico, maar ook flink wat stijgingspotentieel.Schrijf de put Kraft Heinz november 2021 met uitoefenprijs 40,00 dollar @ 3,30 dollarWe halen met dit contract direct een premie van 3,30 dollar binnen. Die is definitief verworven bij een aandelenkoers van 40 dollar. De vervaldag van dit contract is korter dan bij de call. We streven ernaar dat gekochte posities langer lopen dan geschreven. Bij laatstgenoemden rekenen we op het snel uitdoven van de tijdswaarde. Die bedraagt in dit geval 0,8 dollar (3,30 - (40 - 37,5)). De intrinsieke waarde van 2,5 dollar loopt uit de premie naargelang de aandelenkoers de uitoefenprijs nadert. Als het aandeel Kraft Heinz tegen 19 november meer waard wordt dan 40 dollar, is de volle premie verworven.