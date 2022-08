IBM is goed gepositioneerd om geld te verdienen aan de nieuwste ontwikkelingen.

IBM is een van de grootste bedrijven in de informaticasector. De omzet bedraagt meer dan 57 miljard dollar en daarop wordt 5,7 miljard dollar nettowinst gerealiseerd. IBM laat de aandeelhouders daar mee van profiteren. Het geschatte dividendrendement bedraagt 5 procent. Beleggers IBM-aandelen in portefeuille hebben rekenen op koerswinst, maar daar loopt het al geruime tijd fout.De voorbije twaalf maanden verloor de koers 8 procent van zijn waarde. Gaan we vijf jaar terug, dan bedraagt het koersverlies 10 procent. Begin augustus 2012 werd 200 dollar neergelegd voor een aandeel IBM. Dat is 35 procent meer dan vandaag. Een believer van het eerste uur heeft nog niet veel plezier beleefd aan dit aandeel.Brengen de volgende jaren beterschap? We denken het wel. IBM heeft heel lang geteerd op de verkoop en het beheer van loodzware hardwarestructuren. De meeste bedrijven zijn al lang overgestapt op flexibele systemen. IBM heeft dat eindelijk ingezien en zet meer in op soft- dan hardware. De marges zijn daar veel groter.Met de supercomputer Watson heeft IBM een beloftevolle AI-toepassing in huis die tot vandaag echter weinig meer doet dan zich te meten met het menselijke brein. Wellicht resulteert de opgedane kennis binnenkort in rendabele toepassingen. Ook de blockchaintechnologie waarin IBM al veel kennis heeft opgebouwd, is wellicht erg rendabel.We zetten haussegerichte strategieën op omdat we denken dat IBM goed gepositioneerd is om geld te verdienen aan de nieuwste ontwikkelingen.Schrijf de put IBM november 2022 met uitoefenprijs 135,00 dollar @ 10,95 dollarRond 137 dollar ligt een zwakke weerstand als de koers verder oprukt. Daar moeten we dus voorbij vooraleer de mooie premie van 10,95 dollar binnen is. Dat moet best mogelijk zijn aangezien de koers van het IBM-aandeel een maand geleden nog 141 dollar bedroeg. We gaan ervan uit dat er nog veel meer inzit voor IBM, maar voor een belegger die deze put heeft geschreven volstaat dat de koers tot 18 november standhoudt boven 135 dollar.Koop de call IBM februari 2023 met uitoefenprijs 140,00 dollar @ 4,50 dollarHet doorbreken van een weerstandje rond 137 dollar kan geen onoverkomelijk probleem vormen. Dat zal nodig zijn, want dit contract kost 4,50 dollar. Dat houdt in dat de aandelenkoers tot boven 144,5 dollar moet stijgen vooraleer deze call in de winst belandt. We kopen tijd tot 17 februari 2023. Tegen die tijd verwachten we aanzienlijke beterschap in het beurslandschap.