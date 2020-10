We schrijven puts op het aandeel van Boskalis, omdat we erop rekenen dat de koers uitbodemt.

We schrijven puts op het aandeel van Boskalis, omdat we erop rekenen dat de koers uitbodemt. Calls kopen mag ook, maar dan met een resterende looptijd van minstens zes maanden. Op korte termijn zet de onzekerheid rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen mogelijk nog druk op de beurzen.De koers van Boskalis is eind vorig jaar spectaculair gestegen. De hausse zette door in de eerste weken van dit jaar, maar toen kwam corona. De koers zakte eind maart terug tot een dip rond 14 euro. Tot vandaag raakt het aandeel niet echt los uit de range tussen 14 en 18 euro. Dat is een ideaal scenario voor schrijvers van opties. Zolang de koers geen richting kiest, verliezen de premies hun tijdswaarde.Schrijf de put Boskalis december met uitoefenprijs 19,00 euro @ 2,38 euroWe halen 238 euro (2,38 x 100) euro binnen en wachten rustig af. Gaat de koers hoger, dan is de premie binnen. Gaat het verkeerd, dan kopen we de aandelen tegen 16,62 euro (19 - 2,38). Dat is minder dan de prijs die we betalen als we de aandelen nu op de beurs zouden kopen. Een ramp is dat niet, temeer omdat er goede redenen zijn om te verwachten dat de koers hoger gaat. In eerste instantie ligt er een weerstand rond 19 euro. Als die het begeeft, kan het in één ruk naar 23 euro gaan, en waarom niet, zelfs naar 30 euro. Dat is nog maar het niveau van maart 2018. De top van 48 euro werd bereikt in maart 2015.Op dat niveau zijn we zeker nog niet. Maar een eerste opstap naar hogere koersen moet er wel in zitten. Boskalis heeft snel en accuraat opgetreden om de negatieve gevolgen van het coronavirus op te vangen. De sterke financiële positie springt in het oog. Het aandeel was duur, maar vandaag is het dat veel minder. Met de aankoop van een calloptie gaan we resoluut à la hausse. Koop de call Boskalis september 2021 met uitoefenprijs 20,00 euro @ 0,80 euroDit contract vervalt pas over een jaar. In verhouding tot de tijd die we kopen, betalen we met de premie van 0,80 euro niet te veel. Gaat de aandelenkoers richting de weerstand op 30 euro, dan boeken we ongeveer 9 euro winst. Dat zou neerkomen op een koersstijging van 15 procent, die onze inzet vertienvoudigt. Over een mogelijke terugval hebben we nog niet veel gezegd, omdat we die niet direct verwachten. Maar mochten we ons vergissen, dan wacht een steun rond 15 euro. In dat geval zouden we de hele investering verliezen. Niet meer, maar ook niet minder.