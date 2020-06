De ijzerertsprijs rondde onlangs de kaap van 100 dollar per ton. Hoe evolueert de prijs in de tweede helft van het jaar?

De ijzerertsprijs hield ook op het hoogtepunt van de coronacrisis in maart erg goed stand en werd de voorbije weken zelfs flink duurder. Onlangs werd de kaap van 100 dollar per ton opnieuw gerond. De prijsstijging is het gevolg van twee factoren: de aanhoudend hoge staalproductie in China en de verstoring van het aanbod. De combinatie van beide elementen jaagt de prijzen hoger. De grootste Chinese staalproducenten bevinden zich in het noordoosten van het land en die regio had relatief weinig last van de coronamaatregelen. De vraag naar staal voor bestaande en nieuwe infrastructuurprojecten bleef groot en dat was bijgevolg ook zo voor de vraag naar ijzererts. Het aanbod uit Australië en Brazilië was wel drastisch vestoord door allerlei logistieke beperkingen waardoor China uit de bestaande ijzerertsvoorraden moest putten. Australië bleef relatief gezien gespaard van de corona-ellende en de productie en de uitvoer kwamen er al snel weer op gang. Dat is niet het geval in Brazilië, na Australië de grootste exporteur van ijzererts. Het Zuid-Amerikaanse land wordt wel hard getroffen door de coronacrisis en zowel de productie als de uitvoer bevinden zich op minder dan 75 procent van het niveau van voor de pandemie. Vale, dat van de overheids een aantal mijnen moest sluiten, heeft de verwachte ijzerertsoutput voor 2020 al met 25 tot 30 miljoen ton verlaagd.Voorlopig volgt de ijzerertsprijs hetzelfde pad als in 2019. Vorige zomer piekte de prijs van een ton ijzererts op 120 dollar om tegen november terug te vallen naar minder dan 80 dollar. Ondanks de verklaringen voor de recente prijsstijgingen zijn er verschillende signalen die ook in 2020 op een terugval in de tweede jaarhelft wijzen. Aan de vraagzijde daalt de Chinese staalproductie traditioneel na de piek in de zomermaanden. Daarnaast legt de Chinese overheid in het najaar maatregelen op om de luchtvervuiling te beperken waarbij onder meer de mijnbouw aan banden wordt gelegd. De vraag naar ijzererts zal dus geleidelijk afnemen. Behoudens een nieuwe coronagolf zal ook de situatie aan de aanbodzijde de komende maanden weer normaliseren. De hogere prijzen in de eerste jaarhelft zijn wel goed nieuws voor Rio Tinto en BHP Billiton die beiden hun eerdere productieprognoses voor 2020 bevestigden. Ook het lager gewaardeerde Vale blijft interessant, maar het risico ligt bij de Braziliaanse mijngroep wel iets hoger.