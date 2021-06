Een correctie van de ijzerertsprijs is mogelijk, maar een spectaculaire inzinking is op korte termijn onwaarschijnlijk.

Vorige maand piekte de referentieprijs van ijzererts (62% ijzergehalte) op 235 dollar per ton. Dat is dubbel zo hoog als in november en drie keer zo duur als op het hoogtepunt van de coronacrisis in maart 2020. Dat was het sein voor China om in te grijpen. China is veruit de grootste afnemer van ijzererts. Het land staat in voor meer dan de helft van de globale staalproductie, waarvoor ijzererts wordt gebruikt. Een hogere ijzerertsprijs doet ook de productiekosten toenemen.

De Chinese overheid wilde vooral de speculatie aan banden leggen door een strikter toezicht op de markten, een beter voorraadbeheer en het verhogen van de tradingkosten. China staat ook onder druk om zijn uitstoot te verlagen en de staalproductie is een erg energie-intensieve industrie. Voorlopig mogen enkel de modernste installaties met lage emissies nog produceren.De Chinezen kunnen weinig doen aan het fundamentele marktevenwicht. Daar overstijgt de vraag momenteel het aanbod. Toch corrigeerde de ijzerertsprijs in geen tijd met meer dan 15 procent, tot onder 200 dollar per ton. Maar de terugval was geen lang leven beschoren. Intussen noteert de ijzerertsprijs weer op enkele procenten van het record.De fundamenten van ijzererts blijven sterk. Door de heropening van de globale economie en de stimuli van monetaire en fiscale overheden zitten de grondstoffen weer in een opwaartse cyclus. Het Amerikaanse infrastructuurprogramma van 6000 miljard dollar garandeert een hogere vraag naar onder meer staal en ijzererts. Tegelijk zijn er problemen aan de aanbodzijde. De volgende vijf jaar komt per saldo geen extra ijzererts op de markt. In Brazilië, de tweede grootste producent na Australië, blijft de productie steken onder het niveau van voor de ramp met de Samarcodam in 2015.Er is geen gestandaardiseerd termijncontract waarmee private investeerders met afgeleide producten op de ijzerertsprijs kunnen inspelen. Dat komt omdat er verschillende prijzen zijn, naargelang het type contract. Een belegging in aandelen kan wel. De hogere ijzerertsprijs is een zegen voor de mijnbouwers. Zo leverde ijzererts vorig jaar bijna 80 procent van de bedrijfswinst van Rio Tinto. Bij BHP Group was dat iets meer dan twee derde. Ook Vale en Fortescue zien hun marges stijgen.De ijzerertsprijs zal niet het hele jaar op dit hoge niveau gehandhaafd blijven. Na de parabolische klim sinds november is een terugval of consolidatie logisch, maar een spectaculaire inzinking is op korte termijn erg onwaarschijnlijk.