De aandelenkoers van Schlumberger staat op het laagste niveau in tien jaar. Op zich volstaat dat uiteraard niet om een positief advies te geven. Maar er zijn signalen die op beterschap kunnen wijzen.

Schlumberger heeft in het tweede kwartaal van 2019 een hogere winst geboekt bij een vlakke omzet. De aangepaste winst bedroeg 0,35 dollar per aandeel, tegenover 0,31 dollar per aandeel vorig jaar. Op kwartaalbasis steeg de omzet met 5 procent. De oliedienstengigant keert een kwartaaldividend van 0,50 dollar per aandeel uit. CEO Paal Kibsgaard werd de laan uitgestuurd. De aanhoudend slechte resultaten ...