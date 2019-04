Verschillende analisten menen dat er een nieuwe periode van volatiliteit op de beurzen aankomt. Beleggers kunnen daarop inspelen.

Eind vorig jaar leidde de vrees voor een economische groeivertraging tot een correctie en een bijbehorende piek in de volatiliteit. Zowel de VIX-index, die de volatiliteit van de aandelen uit de S&P500-index meet, als de VStoxx-index, die hetzelfde doet voor de EuroStoxx 50, schoten de hoogte in. Intussen hebben de aandelenmarkten het grootste deel van het verlies weer goedgemaakt en flirten de Amerikaanse aandelenindexen met nieuwe historische hoogtepunten. Daardoor is de VIX weer gedaald naar het lage niveau van september.

...