Om de komende maanden het rendement wat op te krikken, kan de Ageas-aandeelhouder calls schrijven.

Er beweegt heel wat bij Ageas, de grootste verzekeringsgroep van het land. Zo kocht AG Real Estate, de vastgoedtak van Ageas-dochter AG Insurance, een deel van het kantorencomplex Post X aan het station van Berchem voor 270 miljoen euro. Het is de grootste vastgoedtransactie ooit in Antwerpen. Ook geeft Ageas-topman Bart De Smet weldra na elf jaar de fakkel door aan Hans De Cuyper. De nieuwe CEO krijgt onmiddellijk met bizar nieuws af te rekenen. Twee Belgische zakenbankiers, Mark Pensaert en Alexandre Kartalis (BE Group), hebben een overnamebod gedaan op Ageas. De verzekeraar noemt het 'zeer voorwaardelijke' bod onrealistisch. Het bod kan andere partijen op ideeën brengen. Potentiële overnemers zouden kunnen profiteren van de relatieve onderwaardering van Ageas tegenover andere Europese verzekeraars, gezien het groeiprofiel in Azië. Met de beslissing toch een dividend uit te keren, bewijst Ageas dat het financieel erg solide is.Ageas is dus om meerdere reden een interessant aandeel: een mooi groeiprofiel, een dividendwaarde, een speculatief kantje. Anderzijds is de jongste dagen meer onzekerheid en zenuwachtigheid op de beurzen ontstaan, en kunnen we begonnen zijn aan een tussentijdse correctie. Een oplossing voor de Ageas-aandeelhouder kan zijn de aandelen in portefeuille te houden en er calls op te schrijven, om de komende maanden het rendement wat op te krikken.Schrijf call december 2020 met uitoefenprijs 44,00 euro @ 0,39 euroDit contract is ver out the money. De aandelenkoers zal dus heel wat moeten stijgen vooraleer het intrinsieke waarde krijgt. Het is niet onze bedoeling de effecten snel van de hand te doen. Pas bij een koersstijging tot boven 44 euro lopen we het risico op aanwijzing. We zouden dan 44 euro per aandeel opstrijken, vermeerderd met de ontvangen premie van 0,39 euro. Zolang de koers van het Ageas-aandeel niet spectaculair stijgt, blijven de stukken in portefeuille. Gewoontegetrouw voegen we bij die strategie de waarschuwing dat alleen aandeelhouders van Ageas mogen overwegen calls te schrijven op dit aandeel.