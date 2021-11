Op 17 december oordeelt het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap over de goedkeuring van FcRn-remmer efgartigimod (AGRX-113) in de zeldzame spierziekte myasthenia gravis. Bij groen licht heeft argenx wellicht een blockbuster in handen, goed voor een jaarlijkse verkoop van meer dan 1 miljard dollar. Zo niet, kan de terugslag groot zijn. De stijging van de koers met ruim 1600 procent in vi...

Op 17 december oordeelt het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap over de goedkeuring van FcRn-remmer efgartigimod (AGRX-113) in de zeldzame spierziekte myasthenia gravis. Bij groen licht heeft argenx wellicht een blockbuster in handen, goed voor een jaarlijkse verkoop van meer dan 1 miljard dollar. Zo niet, kan de terugslag groot zijn. De stijging van de koers met ruim 1600 procent in vijf jaar toont de hooggespannen verwachtingen aan. Bij slecht nieuws is een koersduik dus waarschijnlijk. Wij gaan uit van positief nieuws. Wilt u zich als aandeelhouder toch indekken tegen het slechte scenario, dan kunt u een kortetermijnputoptie kopen. Gekochte putKoop put argenx februari 2022 met uitoefenprijs 230,00 euro @ 22,00 euroAls na slecht nieuws de koers sterk daalt, zal de waarde van deze putoptie stijgen, aangezien ze het recht geeft aandelen te verkopen tegen 230 euro. Dat zal het verlies op de aandelen geheel of deels goedmaken.Gekochte callKoop call argenx januari 2022 met uitoefenprijs 260,00 euro @ 13,40 euroBent u nog geen aandeelhouder en wilt u profiteren van positief nieuws maar niet te veel verliezen bij slecht nieuws, dan kunt u een kortetermijncalloptie kopen. Het verlies zal beperkt zijn tot de betaalde premie, maar we profiteren wel mee van een koersstijging bij goedkeuring van efgartigimod.De calloptie geeft het recht aandelen van argenx te kopen tegen 260 euro. Een contract slaat op 100 aandelen, waardoor de aankoopsom een forse 26.000 euro bedraagt indien we tot uitoefening overgaan. Dat heeft slechts zin als de aandelenkoers boven 260 euro stijgt. Aangezien de premie 13,40 euro bedraagt, moet de koers tot boven 273,40 euro stijgen vooraleer deze strategie winst geeft. Een koersstijging met 13,5 procent moet perfect mogelijk zijn, als de FDA de verhoopte goedkeuring geeft. Gebeurt dat niet, dan is de premie wellicht verloren. Maar het verlies is dan kleiner dan wanneer we nu zelf de aandelen zouden kopen.