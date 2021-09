Er zijn voldoende argumenten om à la hausse te gaan op het aandeel van Telenet.

Het koersverloop van het aandeel Telenet is een rollercoaster. Tien jaar geleden kostte het aandeel evenveel als nu: 30 euro. In vijf jaar verdubbelde de waarde naar 61 euro, maar daarna was het plezier ervan af voor de aandeelhouders. De koers bevindt zich op de bodem. Vanaf nu zou hij weer omhoog moeten gaan, verwachten onze analisten. Telenet is in de running om zijn Waalse tegenhanger Voo over te nemen. De overname is cruciaal voor de strategische ontwikkeling van het bedrijf. Maar er zijn nog vijf kandidaat-overnemers. Eenvoudig zal het niet gaan. Het is al jaren een gepolitiseerd dossier. Nethys, de operationele poot van de Luikse intercommunale Enodia (het vroegere Publifin), verkocht in mei 2019 een meerderheidsbelang in Voo voorwaardelijk aan de Amerikaanse investeerder Providence Equity Partners. Andere geïnteresseerden - Orange en Telenet - kregen niet de kans om hun bod bij te stellen. De verkoop werd opgeschort.Een ander ingewikkeld en voor Telenet belangrijk dossier is dat van de komst van een vierde operator. Ook daarover zou de mist dit najaar moeten optrekken. Ongeacht de uitkomst van beide dossiers, zijn er voldoende argumenten om à la hausse te gaan op het aandeel van Telenet. De ondernemingswaarde bedraagt 6,6 keer de verwachte ebitda. De koers-winstverhouding bedraagt slechts 9,5. Het geschatte dividend loopt op tot meer dan 8,5 procent.Geschreven putSchrijf put Telenet december met uitoefenprijs 31,00 euro @ 2,40 euroDefensief inspelen is een put schrijven. We winnen al als de koers van het aandeel niet of nauwelijks beweegt. Mocht het toch bergaf gaan, dan kopen we de aandelen tegen 28,6 euro (31 - 2,4). Dat is lager dan de laagste koers van de afgelopen twaalf maanden. Erg redelijk dus.Gekochte callKoop call Telenet december met uitoefenprijs 34,00 euro @ 1,15 euroDit is een iets agressievere aanpak. Door de erg lage volumes in opties Telenet zijn de prijzen niet altijd representatief. Dit contract is niet goedkoop, ondanks het negatieve sentiment rond het aandeel. De beurskoers moet stijgen tot 35,15 euro (34 + 1,15) of 12 procent vooraleer dit contract in de winst zit. Dat is niet onmogelijk, aangezien de koers begin dit jaar nog een stuk hoger was.