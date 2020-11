De dollar hervatte onlangs zijn dalende trend. Het is tijd om in te spelen op een verdere daling van de Amerikaanse munt.

Sinds de piek in het voorjaar en de daaropvolgende daling beweegt de Amerikaanse dollar al sinds augustus in een vrij nauwe bandbreedte. De kansen op een neerwaartse uitbraak lijken groter dan die op een opwaartse. Op het hoogtepunt van de uitverkoop op de aandelenmarkten klom de dollarindex (DXY), die de waarde van de munt afzet tegenover zes andere valuta (EUR, JPY, GBP, CHF, CAD, SEK) in maart naar 103. De Amerikaanse munt profiteerde tijdens die liquiditeitscrisis van zijn status als veilige haven. Maar zodra de beurzen in rustiger vaarwater kwamen, ging ook de dollar weer onderuit.De monetaire autoriteiten van de Verenigde Staten trokken de stimuluskar. Het balanstotaal van de Federal Reserve klom van 4,2 biljoen dollar in maart naar 7,2 biljoen in juni. Dat ging ten koste van de waarde van de dollar. De DXY viel begin september terug naar het laagste peil sinds het voorjaar van 2018. De meest liquide valutaparen zijn de EUR/USD, de GBP/USD en de USD/JPY. De daling van de dollar tegenover de euro was vooral in het voorjaar en in de zomer heel uitgesproken. Het valutapaar EUR/USD klom van 1,07 in maart naar 1,2 in augustus, om de voorbije maanden tussen 1,16 en 1,2 te schommelen. Onlangs hervatte de Amerikaanse munt de dalende trend. De onzekerheid over de timing en de omvang van een nieuw stimuluspakket blijft op korte termijn groot, nu de verkozen president Joe Biden wellicht rekening zal moeten houden met een Republikeinse Senaat.Het verschil in korte rente tussen de dollar en andere grote valutablokken als de eurozone en Japan is klein, en dat zal op korte termijn niet veranderen. In de eurozone hintte ECB-voorzitter Christine Lagarde op nieuwe monetaire en fiscale stimuli, maar een nog diepere negatieve rente lijkt uitgesloten. We menen dat de omvang van het Amerikaanse stimuluspakket begin volgend jaar de maatregelen in Europa zal overtreffen, en het begrotingstekort en de schuld in verhouding tot het bruto binnenlands product nog zal oplopen.Inspelen op een daling van de dollar kan door long te gaan op het paar EUR/USD en GBP/USD en/of door short te gaan op het paar USD/JPY. Dat kan via hefboomproducten (turbo's) van uitgevers als BNP Paribas Markets, Société Générale of GS Markets, die allemaal op Euronext noteren.Een voorbeeld is de EUR/USD Turbo Long van de uitgever Société Générale, die met ISIN-code DE000CU6LYJ6 op Euronext Parijs noteert. Het stop-lossniveau van 1,05 ligt net onder het dieptepunt van maart, en de hefboom bedraagt op dit moment 8,3. De spread of het verschil tussen de aan- en de verkoopkoers blijft beperkt tot 1 eurocent.