KBC zet erg sterke resultaten neer. De verwachtingen voor 2022 zijn veelbelovend. Het aandeel is erg goedkoop gewaardeerd. Er wordt een dividend van 4 euro per aandeel verwacht. Tegen de huidige beurskoers van KBC komt dat neer op een rendement van 8 procent. We kunnen het aandeel bijna tegen de boekwaarde oppikken.

De voorbije twaalf maanden werd het aandeel KBC 30 procent goedkoper. Begin dit jaar leek er even hoop te zijn. De koers steeg midden januari tot boven 84 euro. Maar een paar maanden later was er al 30 euro van de koers gegaan. Dat leek voor heel wat beleggers overdreven en de koers werd weer wat hoger gestuwd. Veel overtuiging ging er echter niet van uit. De beurskoers ging weer bergaf en bereikt momenteel een jaardieptepunt.Met dat koersverloop kunnen we weinig goed nieuws verwachten van de technische analyse. Alle baissesignalen zijn al de revue gepasseerd. Bij een verdere koersdaling wordt een steun gevonden rond 42 euro. De eerste weerstand wacht rond 59 euro.Begin dit jaar hebben we een strategie opgezet waarbij we aandelen KBC kochten en die gedeeltelijk betaalden met een geschreven call en een geschreven put. Deze keer gaan we de traditionele toer op met een geschreven put en een gekochte call.Schrijf de put oktober met uitoefenprijs 50,00 euro @ 4,33 euroDe geschreven put brengt onmiddellijk 433 euro (4,33 x 100) op. De premie is definitief de onze als de koers van het aandeel stijgt tot boven 50 euro tegen 21 oktober. Dat is zo'n 6 procent boven de huidige koers. Gebeurt dat niet, dan kopen we de aandelen tegen 45,67 euro per aandeel (50 - 4,33 euro.) Dat is minder dan de prijs die we zouden betalen als we de aandelen nu zouden kopen op de beurs.Koop de call december KBC met uitoefenprijs 51,62 euro @ 1,82 euroHet voordeel van een gekochte call is het uitzicht op onbeperkte winst. We moeten wel vooraf de premie betalen. Die is aan de hoge kant voor een call op een aandeel die de voorbije weken al een pandoering heeft gekregen. We krijgen wel tijd tot 16 december. Dit contract heeft alleen intrinsieke waarde aangezien de uitoefenprijs aanzienlijk hoger is dan de huidige aandelenkoers. Als die niet tot boven 51,62 euro geraakt, dan verliezen we de premie. Maar daar gaan we niet van uit. De eerste weerstand wacht pas rond 59 euro. Als de koers van KBC die zou aantikken, dan zal dit contract tenminste 7,38 euro waard zijn. De inleg gaat in dat geval maal 4.