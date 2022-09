De Chinese monetaire en politieke overheden doen er alles aan om het sentiment te keren.

De Chinese economische cyclus wijkt dit jaar af van die in het Westen. Dat heeft vooral te maken met de talrijke lockdowns in belangrijke economische regio's. Maar van een recessie is officieel nog geen sprake. De nominale groei zal de doelstelling van 5,5 procent niet halen, maar daar tegenover staat dat de inflatie met 2,7 procent relatief laag is zodat de reële groei positief blijft. De Chinese monetaire en politieke overheden doen er alles aan om het sentiment te keren. Daar horen ook renteverlagingen en fiscale stimuli bij, wat goed zou moeten zijn voor de Chinese aandelenmarkten.ISIN-code: IE00BJ5JPG56Beurs: EuronextBeheersvergoeding: 0,4%Ticker: ICHN NADe tracker van de uitgever BlackRock schaduwt de MSCI China Index. Dat is de referentie voor Chinese aandelen. De index telt op dit moment 718 posities en omvat daarmee ongeveer 85 procent van de Chinese aandelenmarkt. De MSCI China, die elk kwartaal wordt herwogen, daalde tijdens de eerste acht maanden van dit jaar met ongeveer 20 procent. Bedrijven in consumentengoederen hebben met 36,3 procent het hoogste gewicht binnen de index. Daarna volgen IT en communicatie met 24 procent en financiële waarden en vastgoed met 18,2 procent. Er zijn verschillende uitgevers die trackers op de MSCI China in de aanbieding hebben, zoals Xtrackers en HSBC. Dit exemplaar noteert op Euronext Amersterdam en is een fysieke tracker met meer dan 1,1 miljard dollar onder beheer. De inkomsten uit dividenden worden herbelegd.Er bestaat nog een variant van dezelfde uitgever die de dividenden wel uitkeert. Die noteert met het tickersymbool ICHD en de ISIN-code IE00BL977C92. ISIN-code: IE000QOU09J7Beurs: EuronextBeheersvergoeding: 0,74%Ticker: FXAC NADeze tracker van Blackrock heeft 800 miljoen dollar onder beheer en schaduwt de FTSE China 50 Index. Die omvat de grootste vijftig aandelen die noteren op de beurs van Hongkong. De grootste vijf posities zijn dezelfde als die van de MSCI China Index, maar het verschil zit in het hogere aandeel van de financiële sector. Het nadeel van de ETF zijn de vrij hoge jaarlijkse beheerkosten. Ook van deze ETF zijn er twee varianten: bij FXAC worden de dividenden herbelegd terwijl deze bij FXC (ISIN-code IE00B02KXK85) worden uitgekeerd.