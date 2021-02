We blijven het aandeel een kanshebber vinden voor een mooi koersherstel.

In augustus gingen we met een geschreven put à la hausse op het aandeel Barco. De koers bewoog zich toen rond het huidige niveau van 17 euro. Voor de put maart 2021 met uitoefenprijs 18,00 euro ontvingen we een premie van 2,47 euro. Mochten we nu dezelfde transactie doen, dan zouden ongeveer evenveel krijgen. Nochtans is er heel wat gebeurd.Barco heeft een sterke marktpositie. Zijn financiële positie is gezond en de investeringen in nieuwe technologieën laten het beste verhopen voor de nabije toekomst. Toch viel de koers in de tweede helft van januari opnieuw terug, na de vroegtijdige publicatie van de jaarcijfers 2020.We blijven het aandeel een kanshebber vinden voor een mooi koersherstel. We kopen het nog niet, maar schrijven opnieuw een putoptie, in de hoop met de premie te gaan lopen. Mislukt dat en valt de koers terug, dan worden we misschien aangewezen. Dan kopen we het aandeel goedkoper dan wanneer we het nu halsoverkop zouden aanschaffen.Geschreven putSchrijf de put Barco september 2021 met uitoefenprijs 20,00 euro @ 3,55 euroVoor het schrijven van dit contract ontvangen we 355 euro (100 x 3,55 euro). Als de koers stijgt tot boven 20 euro, dan behouden we de premie, maar hebben we geen aandelen. Blijft de koers onder 20 euro, dan kunnen we aangewezen worden. We betalen dan 20 euro voor een aandeel, maar we hebben al 3,55 euro ontvangen. Netto betalen we dus 16,45 euro. Rond 15 euro wacht een technische steun, waar een daling kan stilvallen.Gekochte callKoop de call Barco september 2021 met uitoefenprijs 18,00 euro @ 1,44 euroWie zich niet comfortabel voelt bij geschreven posities, kan ook een eenvoudige calloptie kopen. Dit contract bijvoorbeeld is niet te duur. U betaalt 144 euro (100 x 1,44) en u zit safe als de beurskoers van Barco begint te stijgen. Het haussepotentieel is niet min. Bij een koersstijging wacht pas technische weerstand rond 24 euro. Tegen die koers is onze call intrinsiek 6 euro waard (24 - 18). Maar wellicht rest nog wat tijdswaarde, zodat de winst nog groter zal zijn. Het nadeel van deze constructie is dat we de hele inzet kunnen verliezen. Dat gebeurt als de koers van het Barco-aandeel niet boven 18 euro geraakt.