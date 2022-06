We zien weer veel potentieel voor de Chinese e-commercereus.

De koers van het aandeel Alibaba is het voorbije anderhalf jaar fors gedaald. Zelfs de charismatische oprichter Jack Ma zou het moeilijk hebben zo'n lange, bijna onafgebroken neerwaartse beweging om te buigen. Het succes heeft hem overmoedig gemaakt en dat is gevaarlijk, zeker in China. Ma voelde zich zo onaantastbaar dat hij durfde kritiek te uiten op het bewind. Hij heeft het geweten.

De koers van Alibaba zakte de voorbije twaalf maanden met meer dan 50 procent. In oktober 2020 kostte het aandeel nog 317 dollar, drie keer meer dan nu. Bij een herstel is het potentieel dus aanzienlijk. En dat herstel komt er wellicht aan. Alibaba is de grootste speler op de gigantische Chinese e-commercemarkt. Het kijkt ook almaar meer naar het buitenland. Net als zijn Amerikaanse collega Amazon, richt ook Alibaba zijn pijlen op clouddiensten. We zien dus weer veel potentieel en gaan à la hausse met een geschreven putoptie en, voor de liefhebbers, een gekochte call.Geschreven putSchrijf de put Alibaba Group oktober 2022 met uitoefenprijs 125,00 dollar @ 35,25 dollarDe koers ligt zo'n 20 procent onder de uitoefenprijs van dit contract. De premie is dus pas verworven, als de koers met 20 procent of meer stijgt. Dat lijkt meer dan het is. Het aandeel geeft haussesignalen. De eerste is het overschrijden van een weerstandje rond 110 dollar. Een koopsignaal volgt op het doorkruisen van het 200-daagse gemiddelde op 122 dollar. Als de koers toch niet doorstoot, kopen we het aandeel tegen 'slechts' 89,75 dollar (125 - 35,25).Gekochte callKoop call Alibaba december 2022 met uitoefenprijs 130,00 dollar @ 7,40 dollarMet deze call kopen we tijd tot 16 december. Dan moet de aandelenkoers gestegen zijn met 25 procent, eer het contract intrinsieke waarde krijgt. Dat is een risico. Maar bij het overschrijden van de weerstand op 122 dollar, ligt de weg naar 180 dollar open. Dat kan een fantastische winst opleveren, maar we bij geen of een beperkte stijging kunnen we wel onze volledige inleg verliezen.