Is het vooruitzicht op een eerste werkzaam covid-19 vaccin een goede reden om een positie te nemen in Compagnie des Alpes?

Compagnie des Alpes (CDA) is volop getroffen door de coronapandemie. CDA is de eigenaar van elf skigebieden in de Franse Alpen, met bekende namen zoals Tignes, La Plagne en Val d'Isère. In het boekjaar 2018-2019 (eindigt op 30 september) boekte de wereldleider 444 miljoen euro omzet, 3,4 procent meer dan in 2017-2018. Tot net voor de eerste lockdown midden maart haalden de skigebieden een omzetstijging van 2,5 procent. In de eerste jaarhelft (tot 31 maart) was er al een daling van 9 procent, tot 350,2 miljoen euro. Die liep voor het volledige boekjaar 2019-2020 op tot 18,8 procent, goed voor 360,2 miljoen....

Compagnie des Alpes (CDA) is volop getroffen door de coronapandemie. CDA is de eigenaar van elf skigebieden in de Franse Alpen, met bekende namen zoals Tignes, La Plagne en Val d'Isère. In het boekjaar 2018-2019 (eindigt op 30 september) boekte de wereldleider 444 miljoen euro omzet, 3,4 procent meer dan in 2017-2018. Tot net voor de eerste lockdown midden maart haalden de skigebieden een omzetstijging van 2,5 procent. In de eerste jaarhelft (tot 31 maart) was er al een daling van 9 procent, tot 350,2 miljoen euro. Die liep voor het volledige boekjaar 2019-2020 op tot 18,8 procent, goed voor 360,2 miljoen. De tweede hoofdactiviteit bestaat uit dertien pretparken, waarvan er vier in België (Walibi, Aqualibi, Bellewaerde en Bellewaerde Aquapark) liggen, zes in Frankrijk en telkens een in Zwitserland, Oostenrijk en Canada. Daarin is CDA het nummer vier in Europa, met voor het boekjaar 2018-2019 een omzet van 381 miljoen euro (+7% op vergelijkbare basis). In de eerste jaarhelft steeg de omzet met 10,8 procent (+7,2% op vergelijkbare basis) tot 103,2 miljoen euro, maar in de tweede helft, met daarin het belangrijke zomerseizoen, kromp de omzet met 55,2 procent tot 128,9 miljoen. Op jaarbasis was er een terugval met 39,3 procent tot 232,1 miljoen euro. Inclusief de derde, kleinere activiteitenpoot, vooral het reisbureau Travelfactory en adviesdiensten voor het bouwen van pretparken voornamelijk buiten Europa, zakte de groepsomzet in het eerste halfjaar met 5,6 procent tot 470,5 miljoen euro, en op jaarbasis met 27,9 procent tot 615,6 miljoen. De bedrijfskasstroom (ebitda) daalde in het eerste halfjaar met 10,4 procent tot 148,2 miljoen euro, en de ebitda-marge van 33,2 procent naar 31,5 procent. De verhouding tussen de nettoschuld en de ebitda bedroeg op 31 maart 2,23 keer (1,74 keer op 31 maart 2019), maar zal duidelijk aanzienlijk stijgen. De volledige jaarcijfers volgen op 8 december. De groep startte in maart een fors besparingsprogramma op en verkreeg in juni een door de overheid gewaarborgde lening van 200 miljoen euro en voor 147 miljoen euro extra kredietlijnen. In september volgde een opschorting van de bankconvenanten tot 30 september 2021. CDA investeerde de jongste jaren in de overname van Familypark in Oostenrijk, de opening van Bellewaerde Aquapark in 2019, de nieuwe attractie Wakala in Bellewaerde in 2020 (de grootste investering sinds 1999) en de opening van drie hotels in Parc Astérix tussen 2017 en 2019 (450 kamers). In juli kondigde het een groot uitbreidingsproject van 200 miljoen euro voor Futuruscope aan. Het positieve nieuws over het covid-19 vaccin van Pfizer zorgde voor een opluchtingsrally van meer dan 25 procent. Het winterseizoen dient zich nog bijzonder moeilijk aan, maar er is hoop voor het zomerseizoen. Het aandeel noteert nog ruim 40 procent onder het niveau van voor de pandemie, tegen een lage 0,52 keer de boekwaarde. We bevestigen het koopadvies, maar verhogen wel het risicoprofiel door de toegenomen schuldpositie (rating 1C). Het aandeel komt in aanmerking voor voorbeeldportefeuille.