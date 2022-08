Ik zou mijn positie in Socfinasia willen inruilen voor Sipef. Hoe kan ik dat doen buiten de normale beurshandel? Een rechtstreekse verkoop van Socfinasia op de beurs van Luxemburg is allicht af te raden door het gebrek aan liquiditeit?

Het inwisselen van uw positie in de palmolie- en rubberplantagebedrijf Socfinasia in Sipef zal in twee stappen moeten gebeuren. De eerste stap is uiteraard de verkoop van uw positie in Socfinasia. De meest logische manier is een rechtstreekse verkoop op de beurs van Luxemburg. Het klopt dat de liquiditeit (de hoeveelheid aandelen die worden verhandeld) beperkt is. De voorbije twaalf maanden werden per dag gemiddeld 1.732 aandelen Socfinasia verhandeld. Het is daarom cruciaal een koerslimiet in te leggen voor uw verkooporder. Dat is de minimale prijs per aandeel waartegen u bereidt bent te verkopen. Om een realistische verkooplimiet te bepalen, kunt u het aandeel opzoeken op de website van de beurs van Luxemburg via www.bourse.lu/security-prices/LU0092047413/7477. Bij het segment Market vindt u onder meer de huidige koers en de grafiek. Als u de tab 'See More' onder de grafiek opent, krijgt u het vijflagige orderboek, met de hoogste vijf kooplimieten (bid) en de laagste vijf verkooplimieten (ask) van het moment, telkens met het bijbehorende aantal aandelen die de beleggers tegen de respectievelijke limietkoersen wensen te kopen of te verkopen. Op het moment van redactie bedroeg de koers 16,2 euro. Er werden 1.400 aandelen verkocht tegen 16,2 euro, 1.056 aandelen tegen 16,4 euro en 800 aandelen tegen 16,5 euro, terwijl een belegger 300 stuks wenste te kopen tegen 16,1 euro en 740 stuks tegen 16 euro per aandeel. Dat is uiteraard een momentopname, maar het geeft een indicatie dat een verkoop tot 1.000 stuks mogelijk is zonder de koers al te veel te beïnvloeden. Wanneer uw positie aanzienlijk groter is, kunt u inderdaad overwegen te proberen uw stukken buiten de beurs te verkopen. In dat geval contacteert u het best rechtstreeks Socfinasia of Socfin, de familiale aandeelhouder Fabri (met 57,79% van de uitstaande aandelen), die af en toe aandelen van Socfinasia bijkoopt. Hoewel er niets mis is met het aanhouden van een positie in Socfinasia (rating 2B, houden) pleiten we al langer voor een inruil met de portefeuillewaarde Sipef (rating 1B, koopwaardig). Het belangrijkste argument daarvoor, naast de beursnotering in Luxemburg die geen enkele aandacht geniet van analisten, is het gebrek aan groeiprofiel tegenover Sipef. Socfinasia haalde de jongste jaren circa 80 procent van zijn omzet uit de verkoop van palmolie. Het areaal bedraagt sinds 2017 omtrent 39.000 hectare (39.089 ha eind 2021), waarvan 4.376 hectare is aangeplant vanaf 2019 en nog geen vruchten draagt. Van het vruchten dragende deel van het areaal is bijna de helft (15.562 ha) meer dan achttien jaar oud, de leeftijd waarop de productie begint te dalen. De productie zal de komende vijf jaar in het beste geval stabiel blijven, terwijl flink zal moeten worden geïnvesteerd in het herbeplanten van de oudere plantages. Bij Sipef zal de palmolieproductie tegen 2030 met ruim 50 procent toenemen vergeleken met 2021. Bovendien is Sipef verder gevorderd op het steeds belangrijkere aspect van duurzaamheid.