Ik maak me grote zorgen om het aandeel Tullow Oil. Waarom maakt de koers zulke capriolen?

In 2012 toen de olieprijs nog boven 100 dollar per barrel (vat van 119,2 liter) noteerde, was Tullow Oil meer dan 10 miljard pond waard, en groter dan Rolls Royce en Marks & Spencer. Topman en stichter Aidan Heavey won allerlei managementprijzen. Heavey bevestigde de analistenrapporten dat Tullow enkele jaren verder 30 miljard pond waard kon zijn. Maar zoals nog wel meer jonge oliemaatschappijen en oliedienstenbedrijven kwam ook Tullow Oil in een andere wereld terecht, toen de olieprijs in 2014-2015 een gigantische duik maakte van meer dan 100 dollar naar amper 30 dollar. Hét cruciale element tot dan toe voor de Britse olie- en gasspeler was de vondst van het enorme Jubilee-olieveld voor de kusten van Ghana in 2007. Tullow mocht zichzelf vijf jaar geleden de grootste onafhankelijke exploratie- en productiemaatschappij van Afrika noemen. De exploitatie van het Jubilee-veld begon al in november 2010. Tullow is nooit 30 miljard pond waard geworden. Onlangs dook het zelfs weer onder 1 miljard pond, nadat de koers op 9 december een duik van liefst 71 procent had gemaakt. Dat gebeurde na de bekendmaking van het vertrek van de CEO, het opnieuw terugschroeven van de productieverwachting en het schrappen van het dividend. Die topman was dan al niet meer Aidan Heavey. Die stapte al in 2018 op. Zijn opvolger, Paul McDade,zag evenmin een mogelijkheid om de situatie bij Tullow Oil snel recht te trekken. Het vertrouwen in het bedrijf is dan ook naar een dieptepunt gezakt. Dat is gevaarlijk omdat de schulden van Tullow Oil zijn opgelopen van 500 miljoen naar 4 miljard dollar, tegenover een beurswaarde van circa 1 miljard dollar. Tullow heeft al jaren de naam van te veel beloven en weinig te presteren. Maar de zoveelste omzet- en winstwaarschuwing van de jongste jaren was duidelijk de laatste druppel voor veel aandeelhouders. De afgelopen vijf jaar waren een aaneenschakeling van het terugschroeven van budgetten en toch verder oplopen van de schuldgraad. Had het bedrijf de productieverwachtingen gehaald, dan had de financiering en terugbetaling van de schulden geen probleem mogen vormen. Alleen vallen de inkomsten dus om de haverklap tegen, waardoor de investeerders nu grote vragen hebben bij de terugbetalingscapaciteit van het bedrijf. Na de zelden geziene koersdreun doken wel koopjesjagers op en waren er ook dagen van een dubbelcijferig koersherstel. Want de olievelden in Ghana en Oeganda blijven natuurlijk wel een respectabele waarde behouden. Ze zijn meer waard dan de huidige beurskapitalisatie. Desnoods moet Tullow Oil ze verkopen. Alleen weet de tegenpartij ook dat het in lastige papieren zit en zal ze dus niet de volle prijs willen betalen. Na de extreme koersdaling zouden we het aandeel in portefeuille houden (rating 2C), maar het risico is dus wel hoog. Het allerbelangrijkste op korte termijn is een nieuwe CEO vinden die het wankele vertrouwen in het bedrijf kan opkrikken.