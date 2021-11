Is de Franse holding Eurazeo nog koopwaardig na de mooie koersprestatie van dit jaar?

De Franse holding Eurazeo is uiteraard actief in haar thuismarkt Frankrijk en Europa, maar werkte de jongste tien jaar ook aan expansie in Azië en Noord-Amerika. Op 30 september had de holding 27 miljard euro activa onder beheer, een stijging met 24 procent tegenover eind 2020. Daarvan was 7,84 miljard euro in eigen beheer (+16% versus eind 2020) en wordt 19,2 miljard beheerd voor derden (+28%). Na de verlieslatende verkoop eerder dit jaar van het belang van 29,9 procent in Europcar investeert Eurazeo louter in niet-beursgenoteerde bedrijven (private equity). In die zin is de holding vergelijkbaar met het Belgische Gimv. Ze investeert in 450 bedrijven, opgesplitst in deelnames in het eigen vermogen (equity), goed voor 19,9 miljard euro (+32% sinds eind 2020), toegekende leningen (debt), goed voor 4,94 miljard (+14%) en een kleinere tak onroerend goed (hotels, ziekenhuizen) van 1,1 miljard (-11%). In de eerste negen maanden werd in de tak beheer voor derden een recordbedrag van 3 miljard euro extra fondsen aangetrokken, dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Die fondsen worden voornamelijk ingezet in technologie, gezondheidszorg en groene economie. Daarnaast nam Eurazeo een extra belang van 30 procent (tot 70,6%) in Kurma Partners, een Franse venturecapitalspeler in biotechnologie en medische innovatie met een portefeuille van 500 miljoen euro. De activa in eigen beheer zijn opgedeeld in middelgrote en grote bedrijven (CPK, Dorc, Elemica, Seqens, Sommet Education, Worldstrides), kleine bedrijven, groeibedrijven en merknamen (Axel Arigato, Nest). Naast de forse kapitaalinstroom werd veel meer verkocht: van 683 miljoen euro in de eerste negen maanden vorig jaar tot 2,42 miljard dit jaar. Die lijn wil topvrouw Morgon ook in 2022 doortrekken gezien de maturiteit van de portefeuille en de hoge waarderingen. De verwachte meerwaarden hierop zullen de intrinsieke waarde (NAV) ten gunste komen. Volgens de laatst beschikbare info van 30 juni bedraagt de NAV 99,1 euro per aandeel. Dat was een toename met 16 procent tegenover eind 2020 (85,4 euro). Na enkele koopadviezen dichtte het aandeel van Eurazeo in de eerste jaarhelft de onderwaardering tegenover de NAV van 30 procent naar 15 procent, het historisch gemiddelde van voor de pandemie. De jongste weken was er evenwel een terugval door de verdere uitstap van Tikehau uit het kapitaal van Eurazeo. Het belang dat in 2019 nog bijna 10 procent is teruggelopen tot 3,86 procent. De korting is opnieuw opgelopen tot 20,7 procent. We verwachten dat de NAV verder zal stijgen en dat de korting op de NAV de komende twaalf tot achttien maanden minstens opnieuw naar het historisch gemiddelde zal vernauwen. Koopwaardig (rating 1B). Ter vergelijking, Gimv noteert licht boven de geschatte NAV, maar is een veel gullere dividendbetaler met een brutorendement van 4,4 procent, tegenover het hoger belaste brutorendement van 1,9 procent bij Eurazeo.