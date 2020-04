Greenyard steeg onlangs fors na een businessupdate. Bent u daardoor positiever geworden over het aandeel, of is de stijging veeleer een aanleiding om te verkopen?

De groente- en fruitgigant Greenyard kwam met een voorlopige update over het laatste kwartaal van het gebroken boekjaar 2019/2020 (periode van 1 januari tot 31 maart). Daaruit bleek, niet onverwacht, dat de activiteit in het retailsegment zeer hoog lag, gedeeltelijk ten nadele van de afzet bij foodservice (consumptie buitenshuis). Uit voorlopige berekeningen blijkt dat de jaaromzet in de buurt van 4,05 miljard euro zal uitkomen. Dat is een toename met circa 3,5 procent tegenover het boekjaar 2018/2019. Zonder het extra verkoopeffect door covid-19 zou de groei rond 2,4 procent bedragen.Na negen maanden was er een stijging met 1,7 procent tot 2,95 miljard euro, na een beter dan verwacht derde kwartaal, waarin de omzet met 6,4 procent toenam tot 983,7 miljoen. Dat herstel kwam er vooral dankzij een groeiherstel in de afdeling Fresh (de wereldspeler in groenten en fruit Univeg), dat de omzet met 5,7 procent opkrikte tot 771,8 miljoen euro. Daarmee liet Fresh de dalende omzettrend van de voorbije twee jaar achter zich. De verhoogde activiteit in de supermarkten zorgde voor hogere kosten, maar had per saldo een positief effect op de recurrente (zonder eenmalige elementen) bedrijfskasstroom (rebitda). Greenyard had bij het halfjaarrapport de verwachte rebitda voor 2019/2020 opgetrokken tot 88 à 93 miljoen euro (47,5 miljoen in de eerste jaarhelft) en verhoogde die nu naar 93 à 95 miljoen. Ter vergelijking, in het boekjaar 2017/2018 bedroeg de rebitda nog 140,2 miljoen euro. De nettoschuld is de voorbije twaalf maanden met ruim 25 miljoen euro verlaagd tot 430 miljoen, lager dan verwacht. Een aantal verkopen van niet-kernactiva is bovendien nog niet afgerond. De schuldgraad bedraagt nog steeds een hoge 4,5 keer de rebitda. Greenyard besliste vorig jaar op basis van de verbeterende resultaten de mogelijke verkoop van de conservenafdeling Noliko te annuleren, alsook geen extra investeerder -- met bijbehorende aanzienlijke aandelenuitgifte -- aan te trekken. Na een nieuwe verlenging van de uitzonderingen op de bankconvenanten moet tegen eind 2021 de schuldgraad op zelfstandige basis verminderen naar 4 keer de rebitda, en het daaropvolgende jaar naar 3 à 4 keer de rebitda. Dat lijkt stilaan haalbaar, al blijft grote voorzichtigheid geboden. De consument aanzetten tot het consumeren van meer groenten en fruit is al jarenlang de wensdroom van Greenyard. Die komt nu uit door covid-19, maar dat moet zich nog vertalen in een structurele trend. De verbeterende resultaten inspireerden de West-Vlaamse ondernemer Joris Ide tot het nemen van een belang van 3 procent in Greenyard. De update is ongetwijfeld een opsteker. In de context van covid-19 kwam die niet onverwacht. Het is een stap in de goede richting, die echter navolging moet krijgen. We geven het vernieuwde management het voordeel van de twijfel, maar blijven wegens het hoge risico afzijdig. Bestaande posities mogen worden aangehouden. Houden (rating 2C).