Wat vinden jullie van het overnamebod op PureCircle? Houd ik niet beter mijn aandelen bij?

Het aandeel van de markleider in de productie en verkoop van natuurlijke caloriearme zoetstoffen uit steviabladeren PureCircle was geschorst van 28 oktober 2019 tot 15 april 2020 door het laattijdig aanleveren van het jaarrapport 2018/2019 met afsluitdatum 30 juni 2019. Er doken tijdens de interne audit boekhoudkundige problemen met de voorraadwaardering op. Toen in november bijkomende vragen rezen over boekhoudkundige transacties werd CEO en grootaandeelhouder (8,3%) Magomet Magsagov de laan uitgestuurd. Uit de jaarcijfers die op 31 maart verschenen bleek dat de winstcijfers de voorbije jaren werden opgesmukt, door de waarde van de voorraden te hoog te houden en het daaraan gekoppelde kostenniveau te laag. Er werd 19,7 miljoen dollar afgeschreven en een voorziening genomen voor 14,8 miljoen. De eerdere afwaardering van 24,2 miljoen dollar op 31 december 2018 bleek dus een grove onderschatting ten aanzien van de toenmalige voorraadwaarde van 112,2 miljoen. Bovendien werden de omzetcijfers in 2017 en 2018 met respectievelijk met 5,1 en 4,5 miljoen dollar opgesmukt, op een gerapporteerd totaal van 118,9 en 131,1 miljoen. De cijfers voor 2019 wijzen nog altijd op een nulgroei (jaaromzet -2% tot 124 miljoen dollar) en dalende marges. Inclusief eenmalige afboekingen was er een nettoverlies van 79,7 miljoen dollar. Bovendien werden de bankconvenanten geschonden. Het nieuwe management gaf aan op zoek te zijn naar vers geld.Op 9 april maakte PureCircle bekend dat Ingredion, een Amerikaanse beursgenoteerde leverancier van voedingsingrediënten, een overnamebod lanceert om 75 procent van de aandelen te verwerven. Het bod waardeert PureCircle op 185,3 miljoen Britse pond. Beleggers moeten voor 15 juni kiezen tussen een bod in cash van 100 pence per aandeel of het omruilen in evenveel nieuwe aandelen van een niet-beursgenoteerd, op te richten dochterbedrijf van Ingredion (bidco). De operatie gaat gepaard met een forse kapitaalinjectie van 130 miljoen dollar dankzij de uitgifte van 261,6 miljoen nieuwe aandelen tegen 40,12 pence per aandeel. De bestaande aandeelhouders zullen door de verwatering met 59 procent circa 25 procent aanhouden in bidco.De raad van bestuur en meerderheidsaandeelhouders van PureCircle die gezamenlijk 68,1 procent van het aandeelhouderschap vertegenwoordigen, hebben zich unaniem achter het bod in aandelen geschaard. Spijtig genoeg moeten we u hetzelfde aanraden. We zouden kiezen voor de uitkering in cash. Uiteraard is 100 pence per aandeel zeer karig als je de grafiek van de voorbije vijf jaar bekijkt, maar anderzijds blijkt dat de al zwaar ontgoochelende cijfers van de jongste jaren werden opgesmukt en gaat het aantal uitstaande aandelen maal 2,4. Het alternatief om een minderheidsaandeelhouder te worden van een niet-beursgenoteerd bedrijf vinden we niet aantrekkelijk. We verlagen het advies naar verkopen, ingaan op het bod (rating 3B).