Midden april nam het aandeel van Dolphin Drilling, het vroegere Fred Olsen Energy, een duik van ruim 45 procent. Wat was daarvoor de oorzaak en blijft het verkoopadvies overeind?

De oorzaak voor de bijna-halvering van het aandeel van de Noorse verhuurder van offshoreolieboorinstallaties is de aankondiging van een nieuwe update over het uiterst moeizaam verlopende herfinancieringsplan van Dolphin Drilling, sinds eind december de nieuwe naam voor Fred Olsen Energy. Dolphin Drilling is sinds vorige zomer koortsachtig op zoek naar een oplossing voor zijn te hoge schuldpositie. De eind 2016 versoepelde bankconvenanten werden op 30 juni 2018 niet verlengd en daarop staakten de Noren vanaf begin juli alle schuldaflossingen.

