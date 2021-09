JET kan een overnameprooi worden. We gaan à la hausse met een synthetisch aandeel.

Het aandeel Just Eat Takeaway verdwijnt op 20 september uit de FTSE 100. FTSE Russell, dat de index samenstelt, oordeelt dat het bedrijf Nederlands is, en niet Brits. FTSE Russell classificeerde Just Eat Takeaway als Brits na de combinatie in 2020 van het Britse Just Eat en de Nederlandse concurrent Takeaway.com. Daardoor kwam het in aanmerking voor de FTSE. Bovendien had het bedrijf gezegd dat het zijn aandelen van Euronext Amsterdam zou halen. Maar de Nederlanders kwamen op die beslissing ...

Het aandeel Just Eat Takeaway verdwijnt op 20 september uit de FTSE 100. FTSE Russell, dat de index samenstelt, oordeelt dat het bedrijf Nederlands is, en niet Brits. FTSE Russell classificeerde Just Eat Takeaway als Brits na de combinatie in 2020 van het Britse Just Eat en de Nederlandse concurrent Takeaway.com. Daardoor kwam het in aanmerking voor de FTSE. Bovendien had het bedrijf gezegd dat het zijn aandelen van Euronext Amsterdam zou halen. Maar de Nederlanders kwamen op die beslissing terug.De beslissing kan tijdelijk tot wat verkoopdruk leiden.Anderzijds is het veelzeggend dat verschillende grote beurshuizen het aandeel Just Eat Takeaway (JET) op de aankooplijstjes hebben ingeschreven. JET zou stevig ondergewaardeerd zijn, zowel ten opzichte van de marktwaarde als in vergelijking tot sectorgenoten. JET wordt verhandeld tegen een korting van 20 procent ten opzichte van Delivery Hero en Deliveroo. Daardoor kan het een overnameprooi worden. Het zijn voor Inside Beleggen voldoende argumenten om à la hausse te gaan met een synthetisch aandeel. Daarbij bootsen we het aandeel na met opties. Het doel is om van dezelfde beweging als het aandeel te profiteren tegen lagere kosten. Dat kan hoge rendementen opleveren, maar er zijn ook risico's, net zoals bij de aankoop van de aandelen.Koop de call Just Eat Takeaway december met uitoefenprijs 85,00 euro @ 5,50 euroSchrijf de put december Just Eat Takeaway met uitoefenprijs 85,00 euro @ 8,66 euroDit synthetisch aandeel kost niets. Het brengt zelfs 316 euro op per contract (8,66 - 5,50 x 100). De constructie zal ongeveer reageren zoals de aandelenkoers van Just Eat Takeaway. Alleen zal het rendement op het synthetisch aandeel veel groter zijn aangezien het geen investering vergt. Stel dat de koers stijgt tot 90 euro. De call wordt ten minste 5 euro waard. De put wordt waardeloos. De winst bedraagt daardoor 13,66 euro (5 + 8,66). Hadden we vandaag de aandelen zelf gekocht tegen 82 euro, dan bedroeg de winst slechts 8 euro.Stel dat de aandelenkoers terugvalt tot 75 euro. Dan verliest de aandeelhouder 7 euro (82 - 75) per aandeel. De gekochte call wordt waardeloos. Bovendien moeten we aandelen kopen tegen 85 euro. We hebben 3,16 euro netto ontvangen. Netto kost een aandeel ons dus 81,84 euro, terwijl het slechts 75 euro waard is. Het verlies bedraagt in dat geval 6,84 euro per aandeel. Dat is ongeveer ook het verlies van de aandeelhouder. Hoe dieper de aandelenkoers zakt, des te groter het verlies.