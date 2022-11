Just Eat Takeaway (JET) zette in het derde kwartaal een positieve bedrijfswinst neer. Daarmee is het sneller dan verwacht op weg richting duurzame winstgevendheid.

Bij de online maaltijdmarktplaats en -bezorger zette in het derde kwartaal de trend van de vorige kwartalen door: een tragere groei en een hogere winstgevendheid. Het aantal bestellingen daalde met 11 procent, maar de totale transactiewaarde ervan ging met 2 procent omhoog in het derde kwartaal en met 1 procent tot nu dit jaar. De omzetverhoging kwam er dankzij positieve wisselkoerseffecten en een hogere waarde per bestelling. JET heeft de jongste kwartalen de minder winstgevende bestellingen afgebouwd. Winst gaat vanaf nu boven volume. De aangepaste ebitda eindigde daarmee eerder dan verwacht in de plus, alleen zegt het bedrijf niet met hoeveel. JET kondigde eind september al aan dat het sneller dan verwacht in de tweede jaarhelft winstgevend zou zijn. Dat bevestigde het nogmaals. Volgend jaar verwacht het over de hele lijn een positieve ebitda. De omzetgroei voor 2022 zal minder dan 5 procent bedragen. De afgelopen twee jaar is JET sterk gegroeid, wat forse investeringen vergde. De fase van hypergroei is voorbij. Nu wil het zijn winstgevendheid opdrijven door enerzijds de inkomsten te vergroten met hogere lever- en marktplaatscommissies en anderzijds de kosten te drukken door efficiëntieverbeteringen. Dat is de focus van het afgelopen jaar geweest en dat heeft geloond. Met de verkoop van zijn participatie in het Braziliaanse iFood, goed voor 1,5 miljard euro cash en 300 miljoen tegen bepaalde voorwaarden, is de balans voldoende versterkt voor de komende kwartalen, niet onbelangrijk in tijden van kredietverkrapping. Die verkoop moet midden november nog goedgekeurd worden door de aandeelhouders. Ook GrubHub in de Verenigde Staten staat nog te koop.De aandelenkoers van JET is te zwaar afgestraft. De toenemende winstgevendheid moet die trend keren. De eventuele verkoop van GrubHub kan dat een extra boost geven. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 17,17 euroTicker: TKWY NAISIN-code: NL0012015705Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 3,71 miljard euroK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: -Koersverschil 12 maanden: -72%Koersverschil sinds jaarbegin: -65%Dividendrendement: -