Gilead Sciences valt de jongste weken terug. Heeft dat te maken met de nieuwsstroom over remdesivir, het mogelijke middel tegen covid-19?

Het aandeel van de Amerikaanse biotechgigant Gilead Sciences klom in april naar 85,97 dollar, het hoogste niveau sinds januari 2018 door het enthousiasme over de eerste resultaten van remdisivir in ernstig zieke covid-19-patiënten. Remdisivir is een kandidaat-antiviraalmiddel dat in het verleden werd onderzocht in ebola en Marburg, maar ook coronavirussen zoals SARS en MERS. Gilead startte meerdere studies in covid-19-patiënten. De eerste, beperkte data lieten eind april een gunstig effect zien en bovendien bleek dat een intraveneuse behandeling van vijf dagen een vergelijkbaar effect had als een behandeling van tien dagen. Het middel kreeg daarop in de Verenigde Staten een tijdelijke vergunning voor gebruik in dringende nood. Ook in Europa en Japan lopen procedures voor voorwaardelijke toelatingen. Het gaat nog niet om definitieve goedkeuringen. Daarvoor zijn meer onderzoeksdata vereist, onder meer over de veiligheid. De volgende weken komen er bijkomende resultaten in minder ernstig zieke covid-19-patiënten. Gilead zal de beperkte voorraad van 1,5 miljoen injecties gratis verdelen en zal met de prijszetting niet het onderste uit de kan halen. Dat verklaart allicht mee het wat getemperde enthousiasme. Het bedrijf werkt samen met andere partijen om de productiecapaciteit snel uit te breiden en bekijkt andere formuleringen en toedieningsvormen, onder meer via inhalatie dat minder actief bestanddeel nodig heeft. Het eerstekwartaalrapport bevestigde het groeiprobleem van Gilead. De omzet klom wel met 5 procent tegenover het eerste kwartaal van 2019, tot 5,55 miljard dollar, maar tweederde van de stijging werd toegewezen aan voorraadopbouw in maart wegens de covid-19-pandemie. Eens te meer was de hiv-franchise (aids) de sterkhouder, met een toename van de omzet van 3,6 naar 4,1 miljard dollar. De HCV-omzet daalde met 7,7 procent tot 729 miljoen dollar, terwijl de omzet in kanker bescheiden blijft: 140 miljoen dollar dankzij het CAR-T-middel Yescarta van Kite Pharma. De recurrente (zonder eenmalige elementen) nettowinst bleef stabiel op 2,14 miljard of 1,68 dollar per aandeel. Het gebrek aan groei dat de naar Amerikaanse biotechnormen lage waardering van Gilead verklaart, is nog niet opgelost. Topman Daniel O'Day bouwt verder aan de kankerimmunologiepoot en nam eerder dit jaar voor 4,9 miljard dollar Forty Seven over, een beloftevolle speler die evenwel nog geen product op de markt heeft. De jongste jaren had Gilead een aantal tegenvallers in de klinische pijplijn, vooral in moeilijk te behandelen niet-alcoholische vette leverziekte (NASH). Daardoor won de nauwe samenwerking met Galapagos aan strategisch belang om de komende jaren een nieuwe groeimotor aan te zwengelen. Het kwartaaldividend werd tegenover vorig jaar met 8 procent verhoogd tot 68 dollarcent per aandeel, een brutorendement van 3,8 procent. Het aandeel blijft koopwaardig vanuit een langetermijnperspectief (rating 1B).