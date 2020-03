Naast de olieprijs zelf kregen ook de aandelen van de meeste energiebedrijven een tik. Dat schept kansen.

Grote geïntegreerde energiegroepen als Shell, BP, Exxon en Total hebben naast hun productieactiviteit ook een raffinagetak en een handelsdivisie. Bovendien kunnen die bedrijven financieel tegen een stoot. Een gespreide belegging in geïntegreerde energiegroepen is mogelijk via de Lyxor Stoxx 600 Europe Oil&Gas ETF.

Beurs: Euronext ParijsTickersymbool: OIL FPISIN-code: LU1834988278Munt: euroBeheerkosten: 0,3% per jaarDe tracker van uitgever Lyxor Asset Management schaduwt de prestatie van de onderliggende Stoxx 600 Oil&Gas-index. Het gemiddelde rendement van de aandelen uit de onderliggende index bedraagt meer dan 6 procent. De ETF betaalt de dividenden niet uit, maar kapitaliseert ze. De jaarlijkse beheerkosten van 0,3 procent zijn aan de lage kant. OIL FP is een synthetische tracker, die de onderliggende index repliceert met swapovereenkomsten. Die worden afgesloten met Société Générale, het moederbedrijf van Lyxor.De Stoxx 600 Oil&Gas telt 22 aandelen, maar de grootste vijf posities staan in voor 72,1 procent van de index. Opmerkelijk is het hoge gewicht van Total, net als de aanwezigheid van de Deense producent van windturbines Vestas Wind Systems in de top vijf.Europese beleggers kunnen het United States WTI Oil Fund (ticker USO) en de United States Brent Oil Unit (ticker BNO) sinds 2018 niet meer kopen. De uitgever WisdomTree zorgde voor alternatieven op de Europese beurzen. De WisdomTree WTI Crude Oil ETF noteert op de Duitse Xetra-beurs (Frankfurt) met het tickersymbool OD7Fen de ISIN-code DE000A0KRJX4. De tracker noteert ook op Euronext Parijs met het tickersymbool CRUDP en de ISIN-code GB00B15KXV33. Beide ETF's schaduwen de evolutie van de Bloomberg WTI Crude Oil-subindex en noteren in euro. Er is een wisselrisico, want ruwe olie wordt in dollar verhandeld. De jaarlijkse beheerkosten bedragen 0,54 procent.Ook voor Brent zijn er twee varianten. De WisdomTree Brent Crude 1M ETF noteert op de Duitse Xetra met het tickersymbool OESA en de ISIN-code DE000A0KRKM5. Op Euronext Parijs wordt het tickersymbool OILBP en de ISIN-code GB00B0CTWC01. De onderliggende waarde is het Brent-termijncontract met een looptijd van een maand. Dat zijn synthetische trackers. Shell is de tegenpartij van de swapovereenkomsten. De jaarlijkse beheerkosten bedragen 0,49 procent.