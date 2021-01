We denken dat de aandelenkoers nog voldoende potentieel heeft, zodat het verantwoord is à la hausse te gaan.

Berkshire Hathaway, het investeringsvehikel van de Amerikaanse superbelegger Warren Buffett, haalde een tijdje geleden de financiële pers met de aankoop van een pakket aandelen van de goudproducent Barrick Gold. Tot dan toe had Buffett zich altijd negatief uitgelaten over goud. Aan het einde van het tweede kwartaal had Buffett een belang van 564 miljoen dollar. Daarvan is intussen een stuk verkocht.

...

Berkshire Hathaway, het investeringsvehikel van de Amerikaanse superbelegger Warren Buffett, haalde een tijdje geleden de financiële pers met de aankoop van een pakket aandelen van de goudproducent Barrick Gold. Tot dan toe had Buffett zich altijd negatief uitgelaten over goud. Aan het einde van het tweede kwartaal had Buffett een belang van 564 miljoen dollar. Daarvan is intussen een stuk verkocht. Het gaat hier om een investering in een mijnbouwbedrijf dat goud, maar ook koper ontgint. Barrick Gold heeft bovendien een balans, een resultatenrekening, contant geld en dividenden (ongeveer 1,5%), allemaal zaken die goud niet heeft. Een aandeel Barrick Gold kost nu zo'n 23 dollar. Tien jaar geleden, toen de goudprijs nog wat lager was dan nu, was het dubbel zo duur. Het aandeel is nu dus spotgoedkoop. Bovendien zijn de productiekosten beduidend lager en ligt de schuldenlast drastisch lager.We denken dat de aandelenkoers nog voldoende potentieel heeft, zodat het verantwoord is à la hausse te gaan. We doen dat met een geschreven put, omdat dat geen begininvestering vergt. De maximale winst is dan wel beperkt tot de ontvangen premie. Wie de maximale winst niet wil aftoppen, koopt het best een calloptie. Geschreven putSchrijf de put Barrick Gold september met uitoefenprijs 30 dollar @ 4,00 dollarWe halen met dit contract 4 dollar binnen (x 100). Rond 25 dollar ligt een weerstandje. Als dat het begeeft, ligt de weg open naar hogere koersen. Dan behouden we in elk geval de ontvangen premie. Als er te veel weerstand opduikt en de aandelenkoers terugvalt, dan worden we misschien aangewezen. We betalen dan 26 dollar (30 - 4).Gekochte callKoop de Barrick Gold call september met uitoefenprijs 24 dollar @ 2,50 dollarWe betalen 250 dollar (100 x 2,50 dollar) per contract. Dat is niet niets, maar daarvoor hebben we uitzicht op een grote winst. We verwachten pas weerstand van betekenis rond 30 dollar. Dan is onze call tenminste 6 dollar waard (30 - 24 ), wat bijna 150 procent winst is tegenover onze inleg. Maar als die weerstand het begeeft, dan kan de koers gezwind richting 42 dollar gaan, en misschien zelfs hoger.