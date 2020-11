Ook na het beperkte koersherstel is het aandeel Kraft Heinz nog altijd goedkoop. Het vertrouwen in CEO Miguel Patricio groeit met de dag.

In februari gingen we à la hausse op het aandeel Kraft Heinz met een gekochte call en een geschreven put. Dat was net iets te vroeg, want kort nadien sloeg covid-19 toe. Maar geen nood, het aandeel wist zich goed te herstellen. Het kost nu ongeveer evenveel als begin dit jaar. We hadden gelukkig voldoende tijd gekocht, zodat de gekochte call met uitoefenprijs 30 dollar nog ongeveer even duur is als bij de aankoop. Wie dat contract heeft gekocht, kan rustig afwachten. Nieuwkomers kopen het best wat meer tijd.De optieschrijvers zitten vaak in het winnende kamp. Dat is ook nu het geval met de geschreven put met uitoefenprijs 32,5 dollar. Die bracht begin dit jaar de buitengewone premie van 7,10 dollar op. Vandaag is dat contract nog slechts 2,5 dollar waard. Aangezien we verwachten dat de aandelenkoers van Kraft Heinz nog kan stijgen, wacht u het best af met dat contract. De premie bestaat vrijwel nog uitsluitend uit intrinsieke waarde. De tijdswaarde is volledig vervlogen. Als de koers stijgt, zal ook de intrinsieke waarde verdwijnen. De premie gaat dan richting nul en uw winst wordt maximaal.Het vertrouwen in CEO Miguel Patricio groeit met de dag. Zelfs de rijkste Belg, Alexandre Van Damme, tekent met de aankoop van een nieuw pakket aandelen ter waarde van 421 miljoen dollar zijn akte van vertrouwen. Ook na het beperkte koersherstel is het aandeel Kraft Heinz nog altijd goedkoop.Koop de call Kraft Heinz april 2021 met uitoefenprijs 32,50 dollar @ 0,98 dollarMet dit relatief goedkoop contract laten we zien dat er weer veel vertrouwen is in de ketchupfabrikant. De aandelenkoers zal nog wat moeten stijgen vooraleer we met deze call winst maken. Pas vanaf een koers van 33,48 dollar (32,5 + 0,98) zal dit contract geld opbrengen. Technische analyse wijst aan dat de eerste weerstand rond 36 dollar ligt. Dat is zo'n 20 procent boven de huidige koers. In dat geval zal ons contract tenminste 3,5 dollar waard zijn. Dat gaat richting 4 keer onze inleg.Schrijf de put Kraft Heinz april 2021 met uitoefenprijs 32,50 dollar @ 4,06 dollarWe halen met dit contract direct een premie van 406 dollar (100 x 4,06) binnen. De premie is definitief verworven bij een aandelenkoers van 32,5 dollar of 7,5 procent boven de huidige koers. Aangezien de weerstand pas op 36 dollar ligt, moet dat haalbaar zijn. Mocht de koers toch de andere kant opgaan, dan wacht steun rond 29 dollar. In dat geval kunnen we worden aangewezen en betalen we 32,50 dollar per aandeel verminderd met de premie van 4,06 dollar of 28,44 dollar.